На руинах равенства и братства

«Спор о рыночном порядке и социализме есть спор о выживании. Следование социалистической морали привело бы к уничтожению большей части человечества и обнищанию основной массы оставшихся», — говаривал в свое время Фридрих фон Хайек, отец неолиберализма и философии свободного рынка. Теперь философы дружно говорят обратное — следование капиталистической морали приведет к нищете и вымиранию.





Материал опубликован в № 7 газеты «Культура» от 30 июля 2020 года.

Пандемия сделала этот процесс наглядным. «За последние два месяца совокупное состояние долларовых миллиардеров только в России выросло с $392 млрд до $454 млрд», — писал в конце мая русский «Форбс». Богатейшие американцы опередили россиян. Их состояние за это времяувеличилось на $434 млрд.Но если где-то прибыло, значит, где-то убыло. К концу мая 40 миллионов американцев обратились за пособием по безработице, потеряв рабочие места в результате пандемии. Это беспрецедентный показатель со времен Великой депрессии. Процесс массового обнищания бедных и обогащения богатых за эти полгода перестал быть застенчивым. Мир, радостно отряхнувший со своих ног тяжкое наследие тоталитаризма в виде плановой экономики, бесплатного и равного доступа к образованию и медицине, вдруг обнаружил, что рынок вовсе не принес беднякам радости. Мы уже давно стоим на руинах тех самых свободы, равенства и братства, которые декларировали французские дворяне в конце XVIII века и которые мучительно отвоевывала европейская цивилизация.Однако никакой новой дееспособной левой идеи не появилось. Социализм и плановая экономика, национализация ресурсов и финансовой сферы маргинализирована до такой степени, что робкая идея Владимира Путина ввести прогрессивный налог вызвало в «Фейсбуке» бурю возмущений. Странным образом богатые не хотят расставаться с богатством, даже если речь идет о двух тысячах рублях из 450 тысяч ежемесячной зарплаты. Сомнение в справедливости подобного мироустройства все глубже закрадывается в души населения Земли.Казалось бы, именно в этот момент на сцену должны выйти левые и сказать — ша, ребята, теперь будет по-нашему: соцгарантии, экономика, регулируемая государством, прогрессивное налогообложение, национализация недр и полное равенство в отношении общественных благ.Где же наши левые? Они по-прежнему учат наизусть Маркса и бредят призраком коммунизма. Последний отлично действует на юных девушек, наркоманов и прочих троечников, но менеджер среднего звена как-то не видит себя берущим Зимний. Из бараков это, очевидно, было легче сделать, чем из отдельных трешек в спальных районах. За сто лет цепи пролетариата обросли цветочками и плазменными телевизорами, и терять их мало кто решится. Более того, радикально изменилась структура общества, и новые теории классов опираются, скорее, на Макса Вебера, нежели на Маркса. Уже довольно очевидно, что дело не в отношении к собственности на средства производства, а в степени влиятельности и престиже.Однако марксисты по-прежнему призывают разрушать дворцы и экспроприировать экспроприаторов. Веселая движуха по части битья окон, поджигания машин и прочего мальчишества, как это продемонстрировали «желтые жилеты» в Париже, привлекает задорную юность куда больше, чем реальный структурный сдвиг влево с учетом всего предыдущего советского, шведского и германского опыта социально гарантированных государств.Леваки действуют по принципу — где не додумаем, там допляшем. Отсутствие политэкономической гибкости, политической дальновидности и метафизического взгляда на процесс вполне искупается ленинским энтузиазмом и готовностью перейти на личности при любой попытке здравого сомнения.В годы моей советской юности историю КПСС нам преподавала унылая дама преклонных годов с накладным шиньоном на голове, который в процессе лекции все время сползал набок. Аудитория спала и похрапывала, а бедная дама по бумажке нудно читала нам про то, как, овладев массами, идея становится материальной силой. Массы в это время видели третий сон.Изумительно, что от нынешних русских левых я слышу ровно те же речи.Мы пережили модернизм и постмодернизм, экзистенциализм и структурализм. Десять раз успела смениться классовая составляющая общества, поменяться форма политической власти и экономические стратегии. Но левые остались там же, в прекрасном зените империализма конца ХIX века.А между тем левая идея сейчас нужна миру, как никогда раньше. Нужны реальные стратегии новой экономики, новой политики, новой структуры общества. Но, увы, левый бунт сегодня сводится к сбросу памятников и до слез надоевшей повестке ЛГБТ. А это значит, что миллиардеры могут спать спокойно. Им абсолютно ничего не грозит. Если это и был их план, то он осуществился на все 100 процентов.