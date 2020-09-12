Артист и чернь



Вообще говоря, представитель задорной богемы имеет полное право считать себя представителем элиты, причем в обоих значения слова. И обладатели реальной власти и влияния (хотя бы лишь духовного) безотносительно интеллектуальных и моральных качеств лиц, входящих в этот круг. И лучшие, отборнейшие люди (ср. элитное зерно, элитные коньяки, элитные жеребцы etc.). Может быть, я всего лишь коньяк три звездочки и к тому же паленый, но что же мешает мне налепить на лоб этикетку «Louis XIII»? — физически ничто не мешает. Равно как и я могу объявить себя китайским богдыханом.

Вся проблема в том, будут ли меня в этом качестве признавать другие, слушаться меня и почитать. Если будут, все прекрасно, если не будут — значит «р-р-ракалион размагнитился», и пора переквалифицироваться в управдомы.



И для самозваной элиты ужасна не прискорбная история с Ефремовым — элите случалось мужественно переносить и худшие беды, когда они приключались с другими. Ужасен явственно звучащий во всем этом вопрос «Кто вы такие? Я вас не знаю. Пошли <прочь>! <Прочь> пошли!».



Тут и в истерику впадешь.



Выбор столь самоубийственной линии поведения мог быть связан с убежденностью (не вполне основательной), что я-де национальное достояние и потому кто меня посадит, я же памятник. Мог быть связан с магнетическим действием адвоката. Или просто с финальной стадией распада личности. Есть и такой итог алкоголизма.Но дело не в конкретном Ефремове, а в том, как публика отнеслась к тому, что деятель культуры оказался под судом и в итоге получил суровое наказание.Одобрившие приговор говорили о том, что звание мастера культуры не освобождает от ответственности, а дерзкое поведение подсудимого ее лишь усугубляет. Уголовный суд не балаган. То есть исходили из того, что перед законом все равны (по крайней мере, в норме) — известный артист и безвестный Пупкин. Ибо негоже — хоть артисту, хоть Пупкину — в пьяном виде разъезжать по улицам и губить людей.Но представители артистических кругов держались иного мнения.Журналист, актер, музыкальный критик, продюсер, теле- и радиоведущий, т. е. мастер из мастеров М. Н. Козырев написал страстный текст «Расправа над Ефремовым». Обращение к лицемерным «праведникам», в котором указал, что мастер культуры принципиально отличается от «Обычного мажора (хоть Ефремов тоже не совсем минор. — М. С.) на родительской тачке, распоясавшегося мента или попа, оборзевшего от вседозволенности (у Ефремова тоже до поры, до времени было не без вседозволенности — М. С.) чиновника». «С артистом, музыкантом или писателем мне сразу понятно: я благодарен этому человеку. Он сделал мою жизнь лучше. Он мне подарил радость. Я преклоняюсь перед талантом».А соработник Ефремова, гражданин поэт Д. Л. Быков был потрясен: «Ефремов с самого начала стал объектом такой чудовищной, такой разнузданной, такой откровенно неприличной травли со всех сторон, словно люди ждали, на кого бы обрушиться. А ненависть к элите — это черта раба, это черта плебея, это низкая довольно эмоция». И пояснил: «Элита же бывает не только имущественная и не только финансовая», но также и духовная, к которой принадлежит и гражданин артист, ненавидимый чернью.Охлажденный наблюдатель был бы потрясен таким взрывом эмоций — «расправа», «чудовищная травля», «ненависть», «рабы», «плебеи». Как будто описываются партсобрания 30-х гг., где осуждаются враги народа и многоусто звучит: «Смерти! Смерти! Смерти!». Поэты и продюсеры смотрят на мир через какую-то свою оптику.Возможно, впрочем, под травлей и ненавистью они разумеют и спокойное презрение, и простое равнодушие, словом, все, что не является преклонением.Так могут даже не говорить, кричать либо от чувства «Наша сила, наша воля, наша власть! Всю Россию к ответу призовем!», либо, напротив, от ужасного ощущения, что «элита» размагнитилась, рыжие кудри примелькались и скоро могут начать бить. Или по крайней мере, не признавать самозваных претензий на иммунитет. То, что ты сделал мою жизнь лучше (а может быть, совершенно и не сделал) и подарил радость (а может быть, совершенно не подарил — еще не повод освобождать от ответственности за негодные дела.