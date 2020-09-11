Голливудская завеса оптимизма

Чернокожий гей-разносчик пиццы все равно пойдет на фильм о приключениях «человека-муравья» вместо драмы по стандартам ABCD о превратностях судьбы лесбо-афро-американки с ограниченными возможностями.

На днях Американская киноакадемия представила новые стандарты для картин в категории «Лучший фильм». Выглядят они как эпизод из антиутопии: стандарт А определяет количество героев, ролей и тем отданных «меньшинствам» - этническим, гендерным и людям с ограниченными возможностями, стандарт B касается присутствия меньшинств в составе съемочной группы, стандарт C предполагает стажировку на картине для представителей этих групп, стандарт D определяет необходимость присутствия меньшинств в рекламно-коммерческих структурах, связанных с кинокартиной. С 2024 года картины-номинанты должны соответствовать как минимум двум стандартам из этих четырех.Будь я сама американским кинематографистом — а женщины тоже занесены в разряд «меньшинств», несмотря на нашу, вроде бы, изрядную численность — эта уже утвержденная буквой правил позитивная дискриминация доставила бы мне скорее психологические неудобства. Ломать голову каждый раз — взяли тебя на проект как творческую единицу или же попросту дополнительный «проходной балл» - занятие не из приятных.По этой и другим причинам новоявленный «кодекс Хейса» уже взорвал интернет, породил массу шуток и, как теперь говорят, «мемасиков», в которых известные киногерои переопределяют себя и друг друга по новым обязательным категориям — например, совершают камин-аут. Впрочем, американцам не впервой жить в мире, отформатированном наведенной Голливудом иллюзией. Напомню, что в 1930 году, в разгар Великой депрессии, Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов был принят упомянутый кодекс Хейса, который запрещал показ насилия, эротики, употребления наркотиков, даже ограничивал в хронометраже сцены поцелуев. Запрещено было также и «восхваление» гомосексуальных отношений. Прошло чуть менее ста лет — и не то чтобы Земля налетела на небесную ось, но идеологический поворот на 180 градусов произошел определенно. При этом не оставляет ощущение что, несмотря на разницу парадигм, причины появления кодекса Хейса и новых правил, что называется, однокоренные. Если в конце 20-х-начале 30-х годов XX века экономический кризис и связанное с ним недовольство общества было решено «залить» хлещущим с экрана позитивом, в качестве «продавца оптимизма» рекрутировали даже недавно появившуюся мультипликационную мышь — знаменитого впоследствии Микки Мауса, то в нынешние двадцатые ударивший по благосостоянию в основном неимущих слоев карантин, массовые беспорядки и движение Black Lives Matter, расколовшее общество, похоже, породят победный марш экранных героев с «правильной» родословной, ориентацией, etc. При всех сомнениях в эффективности пропаганды в ситуации отсутствия у людей куска хлеба и мало-мальских перспектив — путь этот для Америки освящен традицией.Хотелось бы при этом заметить, что в двадцатом веке голливудская завеса оптимизма была далеко не единственным и, разумеется, не основным способом решения социально-экономических проблем. Главный рычаг, который вытащил Америку из Великой депрессии - так называемый «Новый курс» администрации Франклина Д. Рузвельта (избран президентом в 1932 году), базой для которого стали идеи британского экономиста Джона М. Кейнса, ключевая из которых — свободный рынок не способен к саморегуляции в интересах общества, вмешательство государства в той или иной мере неизбежно. Кейнсианский подход так или иначе доминировал в странах Запада в послевоенный период и до начала 1970-х, когда на фоне очередных экономических неурядиц произошел поворот к неолиберализму. Гражданам России неолиберальная модель хорошо знакома на примере экономического курса 90-х годов, когда рынок и рыночные отношения были объявлены самостоятельной ценностью.Не решаясь судить о специфике экономической модели в современных США, осторожно замечу, что столь масштабная социальная дестабилизация на фоне коронавирусного карантина говорит о целом ряде ее системных недостатков, шире — о несоответствии этой модели вызовам современности. Попытка разрешить эти проблемы и противоречия путем вмешательства не в экономику, но в идеологию, иными словами - путем пропаганды и «национальных квот» мало того что напоминает поздний СССР, но и выглядит откровенно неадекватной нынешней культурно-информационной парадигме. Да, в 30-е годы XX века главным окном в иллюзию был широкий экран кинотеатра, но сейчас эту роль выполняет скорее множество маленьких окошек личных смартфонов. Более того — и наиболее массовый кинематограф с его эффектами вроде 4DX по большей части проходит мимо премии Оскара и ей подобных статусных судилищ, предоставляя своим потребителям то самое, за что когда-то полюбили «великого Немого» - то есть не рефлексии на тему толерантности, а захватывающий аттракцион. И что-то мне подсказывает — чернокожий гомосексуальный разносчик пиццы в свой выходной скорее пойдет на фильм о приключениях «человека-муравья» или «девушки-осы», нежели на соответствующую стандартам ABCD драму о превратностях судьбы афро-лесбо-американки в инвалидной коляске. А проблемы, от которых он на пару часов отвлечется в кинотеатре, все равно останутся с ним — потому что сколько бы ни говорили о том, что жизнь подражает искусству, ввести это как правило не под силу ни одной киноакадемии мира.