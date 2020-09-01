Взять и отменить понедельники. Cancel Culture как главная идея безыдейного общества

Обрушение памятников в США и Европе, на которые одни смотрели с равнодушием, другие с содроганием, стало не только расставанием с прошлым, но и созданием будущего. Герои вчерашних дней — мореплаватель Христофор Колумб, президенты США Теодор Рузвельт и Томас Джефферсон, британский премьер Уинстон Черчилль наказаны «за грехи прошлого»





Материал опубликован в № 7 газеты «Культура» от 30 июля 2020 года в рамках темы номера «Кто придумает наше будущее?»

Джефферсон был рабовладельцем, а памятник Рузвельту пострадал, так как там «неправильно изображены» индеец и чернокожий, пешком сопровождающие конного президента. Черчиллю, одному из величайших политиков в мировой истории, припомнили какую-то цитату. Будущий премьер и плодовитый литератор написал в начале XX века в одной из своих публицистических работ, что индейцы стоят выше африканцев, а христиане-протестанты превосходят католиков. Согласны, просто ужас!ГАРРИ ПОТТЕР — ТРАНСМУЖЧИНА ИЛИ ТРАНСЖЕНЩИНА?Расправа с памятниками политическим деятелям только начало, скорее всего, дойдет очередь и до «мастеров культуры». Тут есть где разгуляться, в том числе и в России. Немало русских писателей было крепостниками, а Федор Достоевский грешил антисемитизмом и вообще был не «облико морале»: играл в рулетку. Возможно, если пощадят, то одного Пушкина. Из-за своего африканского происхождения он вполне мог бы быть в рядах Black Lives Matter. Но был бы — тот еще вопрос. «Вызова на ковер» сегодняшних ревнителей общественной морали, которые, несмотря на свою современность, похожи на замшелых советских цензоров, Пушкин бы точно не выдержал. За некоторые свои стихи, да и речи попал бы под каток того, что на современном Западе носит название cancel culture или «культура отмены».Громкоголосые политические группы или меньшинства призывают «отменить» тех, кто говорит «не то», высказывает мысли, которые, как они считают, звучат для них оскорбительно. Попросту говоря, «всем заткнуться!». Недавно под каток «культуры отмены» попала, казалось бы, всеобщая любимица, автор романов о приключениях Гарри Поттера и лояльная сторонница секс-меньшинств Джоан Роулинг. Писательница позволила себе пошутить над выражением «люди которые менструируют», которое было использовано для определения лиц с женскими половыми признаками: «Кажется, для этих людей было какое-то слово! Помогите мне его вспомнить. Жесщина? Жебщина? Жемщина?».Нет, так шутить не следовало. Этими словами Роулинг, оказывается, смертельно обидела «трансмужчин», которые в миру «женщины», но считают себя мужчинами (вы раньше знали о таких?). Критики тут же стали подсчитывать, кто в книгах Роулинг имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию и достаточна ли эта пропорция. Еще несколько лет назад подобных разговоров никто в здравом уме не вел. Но все это в прошлом, и вот, кажется, петля накинута уже на условный «памятник» Роулинг, и скоро от него не останется даже постамента, а Гарри Поттера внесут в список «запрещенной литературы».Попытки остановить «вандалов современности» предпринимает творческая интеллигенция — в одном из американских «толстых» по интеллектуальному влиянию журналов Harpers появилось письмо, подписанное десятками представителей американской культурной элиты. Среди подписантов самые разные люди, от либерального политолога Фарида Закарии до левого интеллектуала Ноама Хомского. Пафос письма в следующем — социальные перемены поддерживаем, но «культуру отмены» необходимо остановить. «...В нашей культуре все шире распространяется цензура: нетерпимость к противоположным взглядам, мода на публичное шельмование и остракизм, а также тенденция растворять сложные политические вопросы в слепоте моральной уверенности», — написали авторы письма, призывая «сохранить возможность добросовестных разногласий». Во многих СМИ авторов, видимо, из чувства противоречия тут же подвергли остракизму, и часть из них сразу начали извиняться за то, что поставили свои подписи под письмом.ДИКТАТУРА МЕНЬШИНСТВАВопрос о том, насколько писатель, политический деятель или публичный интеллектуал должен быть примером для подражания, вызывал дискуссии во все времена. Таким был, например, случай норвежского писателя Кнута Гамсуна, лауреата Нобелевской премии по литературе 1920 года. Известно, что Гамсун долгое время восхищался Гитлером и даже называл фюрера «борцом за права народов». После войны он избежал тюремного заключения только из-за преклонного возраста.Однако, зная об этом достаточно позорном факте биографии писателя, мы отнюдь не переставали читать его книги: «В современной литературе я не вижу никого, равного ему по оригинальности творчества», — писал о Гамсуне современник Максим Горький. Вполне себе еще один кандидат в «культуру отмены» с его панегириками Сталину и воспеванием ГУЛАГа. Не так ли?Художник наказывает себя сам, когда служит злу, говорит в интервью «Культуре» публицист Петр Черемушкин, автор ряда монографий о творчестве немецкого скульптора Арно Брекера, ставшего любимым мастером Адольфа Гитлера: «Гитлер взял и выбрал Брекера, поставив того перед фактом. Он был талантливым импрессионистом, но, работая в Третьем рейхе, сильно изменил свой стиль и превратился в совершенно замороженного художника».Но если и Гамсун, и Горький, и Брекер — это уже прошлое, совсем недавно в России появился и более современный кандидат в списки «культуры отмены», «папа Чебурашки» писатель Эдуард Успенский. В недавнем открытом письме дочь писателя призвала не называть его именем литературную премию, так как он «был домашним тираном и поддерживал безумную секту псевдоцелителя Виктора Столбуна». Успенского действительно назвать светочем нравственности сложно, но при чем тут герои «Простоквашино» или Крокодил Гена? До Успенского был Майкл Джексон, кумир миллионов, гениальный певец и шоумен. Его репутация была раздавлена обвинениями в приставании к детям, приходившим в гости на знаменитое ранчо Neverland. В 2019-м, через десять лет после смерти кумира, неприглядная сторона жизни Джексона была показана в фильме «Покидая Неверленд». Фильм основан на показании двух мужчин, которые якобы стали жертвами Джексона, еще будучи детьми. Для многих поклонников певца происходящее стало шоком, и они тут же свергли Джексона с пьедестала. Как контраргумент появился призыв «отделять произведение от создателя». Да, многие творцы в жизни были несовершенными людьми, но нужно смотреть, как сказано в Библии, на «плоды».Но сейчас может наступить, напротив, эпоха, когда важны не «плоды», а следование требованиям тех, кто орет громче других. Хочешь быть творцом, будь образцом. Причем речь не о «добром самаритянине». Нужно придерживаться (и все время громко выражать) некие взгляды, которые считает эталонными активное пассионарное меньшинство. То есть даже не «диктатура большинства», как в СССР, а диктат меньшинства.Неудивительно, что мы начинаем жить, словно в королевстве кривых зеркал. На место привычных героев приходят другие. Геройство их в том, что они трансженщины, трансмужчины и далее по списку. В свое время приснопамятных Pussy Riot пытались выдвинуть на премию имени Сахарова. Не получилось, но, как оказалось, все еще впереди. Что же касается самого ученого и правозащитника, то, возможно, и его скоро свергнут с пьедестала: он создавал бомбу и, значит, не может считаться позитивной фигурой.«Играешь злого, ищи, где он добрый» — один из принципов системы Станиславского, благодаря которому актеры во всем мире смогли создавать неодномерных, сложных героев, совершавших как хорошие, так и дурные поступки, раскаявшихся и изменившихся или не раскаявшихся и наказанных. Но, возможно, все это уже далекое прошлое: осколки разбитых памятников кумирам, свергнутым с пьедестала или «сброшенным с парохода современности», плывут перед своими трансгендерными судьями.