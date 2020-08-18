Неигрушечная история

Детская игрушка в современном мире уже не должна просто радовать и развивать ребенка. Она становится, скорее, коммерческим и идеологическим инструментом. В итоге мы получаем не игрушку, а определенный алгоритм поведения в обществе, который в нас стараются заложить.





Материал опубликован в № 6 газеты «Культура» от 24 июня 2020 года в рамках темы номера «Наши дети: что такое «счастливое детство»

Расовые волнения в США. Здесь и справедливый гнев загнанных в гетто афроамериканцев, и погибший уголовник, похороненный в золотом гробу, и погромы магазинов, и коленопреклоненные перед демонстрантами полицейские. А еще — новость от компании Lego, всемирно известного производителя детских наборов для конструирования. Компания заявила, что в знак солидарности с жертвами полицейского насилия не будет рекламировать свои наборы, в которых есть фигурки полицейских. Нормальному человеку все это кажется странным. Какое отношение к полицейскому произволу в США имеют забавные фигурки как чернокожих, так и белых «копов»? Более того, под горячую руку попали почему-то и пожарные. Судя по отзывам покупателей на сайте компании, даже в Америке не все восприняли эту новость с пониманием.Но Lego не до объяснений, надо понравиться вышедшим на улицы «активистам» и их сторонникам в медиа, способных быстро «заклевать» тех, кто думает иначе, как это случилось недавно даже с «мамой» Гарри Поттера Джоан Роулинг, написавшей что-то неполиткорректное в Твиттере про трансгендеров. Мировая игрушечная индустрия держит нос по ветру и зорко следит за тем, каким именно курсом надо шагать в светлое (хотя уже, скорее, темное) будущее.Правда, угодить всем в обществе, главным инструментом реализации чьих-то интересов в котором становится исключительно публичный скандал, вряд ли возможно. Так получилось, например, с беременной Барби, в животе которой был спрятан новорожденный малыш. Родители детей в Великобритании назвали куклу, созданную в 2018 году, ужасной, и ее быстро убрали с полок. Подобная же судьба ожидала и куклу-индианку, похожую на звезду вечернего шоу. Ее производителей упрекнули в создании «стереотипного образа индейца».Политкорректность — далеко не единственная напасть для современной игрушки. Игрушки создаются для детей, но это только на первый взгляд. Индустрия с многомиллиардным оборотом держит в голове прежде всего интересы американской киноиндустрии, с которой работает на пару. Крупные компании, производители игрушек, зарабатывают многомиллиардные прибыли на так называемом «мерче», образах героев популярных голливудских анимационных фильмов для детей. Четверть всех продаваемых в мире игрушек — герои популярных фильмов от «Звездных войн» до «Холодного сердца». В то время как сама последняя картина заработала 1,3 млрд долларов, продажи лицензионных товаров этого весьма посредственного мультфильма «Диснея» принеcли в 10 раз больше. Забавно, что студию Disney обвиняли в данном конкретном случае в лицемерии. Воспевая в мультфильме любовь к экологическим ценностям с девизом «Спасти планету», компания наштамповала сотни тысяч пластиковых кукол главной героини, чем вызвала негодование экологов.В СССР, где игрушечная индустрия знала и взлеты, и падения, «мерча» как такового не было, если не считать лупоглазых крокодилов Ген и не очень презентабельных пластмассовых Чебурашек. Однако «те самые» советские игрушки сегодня вызывают восхищение вчерашних советских детей, которые оставляют отзывы под изображениями какого-нибудь Зайца с барабаном или пожарной машины, выставленных на интернет-барахолке.Дело здесь не обязательно в том, что игрушки советские. C таким же восхищением американцы, которые росли в 1960-е, 1970-е и 1980-е, вспоминают собственные игрушки. Они казались проще, примитивнее, но были любимыми и стали неотъемлемой частью американской популярной культуры. Здесь и простые куклы-пупсики, мишка Тедди и, конечно же, разборный «Мистер Картофельная голова», появившийся на свет впервые еще в 1949 году. Первоначально эта игрушка включала в себя набор из нескольких пластиковых деталей, которые дети могли присоединить к настоящей картошке, сделав из нее человечка. С «Картофельной головой» играли многие поколения американских детей, а новый виток популярности пришел к игрушке в 1995 году после выпуска анимационного фильма «История игрушек».По сегодняшним стандартам «Картофельная голова» с усами, как у Александра Руцкого, выглядит примитивной и даже устаревшей. Но кажется, что в ней больше обаяния, чем в многочисленных куклах-монстрах со звероподобными лицами. Сегодняшние куклы, писали еще несколько лет назад в своем исследовании руководители российского Научного центра игры и игрушки, приобретают черты «дегуманизации»: «...Все дальше отходят от образа человека, и все больше приобретают черты машин, животных или технологических устройств».Расчеловечивание и упрощение игрушек отражает аналогичные процессы в нашей жизни. Под видом «глобализации» в нашу жизнь проник набор штампов, что в прямом смысле «штампуют» нового, весьма посредственного и пресного homo sapiens. Зайдя в любой российский магазин игрушек, вы увидите все те же игрушки, что сегодня продаются в магазинах Парижа и Лондона, Шанхая и Стокгольма. За исключением небольшого количества «национальных» игрушек, в основном конструкторов и сборных моделей, перед нами «знакомые все лица». Здесь не только коммерческие интересы транснациональных компаний, для которых весь мир — только их собственный магазин. Это и стремление лишить нас сложности и разнообразия, отформатировать по одной и той же заготовке китайца, англичанина и русского. Восхищение игрушечным «изобилием» прошло, и понимаешь, что большинство сегодняшних игрушечных товаров убоги и не несут в себе ничего, кроме пластмассы, из которой они сделаны.С другой стороны, игрушек стало слишком много, и это тоже, скорее, плохо. Выбор огромен, и ребенок, у которого вначале горят глаза, быстро теряет интерес. Купленный из-за телевизионной рекламы «говорящий» попугай, прожив несколько дней, задвинут в долгий ящик. То же самое происходит и с очередной куклой — все это кажется большинству современных родителей абсолютно нормальным. Они начинают волноваться лишь тогда, когда ребенок вдруг привязывается к одной игрушке, и спрашивают у психологов «что не так». Психологи говорят, что ничего страшного, и родители спешат в магазины за новыми монстрами, куклами или героем очередного мультфильма.Ученые между тем отмечают, что чем меньше у ребенка игрушек, тем креативнее его взгляд на мир. Опубликованное в 2017 году исследование Университета Толедо, штат Огайо, которое было посвящено поведению детей от 18 месяцев до 2 лет, выявило, что меньшее количество игрушек помогает ребенку больше вовлекаться в сам процесс игры и развиваться, играя. В советские времена большого выбора игрушек не было, и это ограничивало желание ребенка, но не его фантазию.Психолог Карина Милитонян объясняет «Культуре», что видит ситуацию с двух сторон: «Иметь неограниченный выбор — это путь к развитию. У того, кто много читал, видел и слышал, — широкий кругозор. С игрушками ровно такая же история. Но есть одна функция, которая все же страдает, когда ребенок завален игрушками. Он перестает ощущать восторг, то самое чувство острого счастья, когда тебе дарят что-то новое и интересное. Я бы посоветовала совершать покупки нечасто и в небольшом объеме. Одной или максимум двух игрушек будет достаточно. Следующая покупка не раньше, чем через месяц. За это время ребенок вдоволь исследует новинки, научится быть на них сконцентрированным и сможет перейти к погружению в другие».Задуматься о том, в какие игрушки и игры играют наши дети, многим помогло вынужденное затворничество эпохи пандемии. Производители игрушек в России и других странах отметили, что карантин увеличил спрос на развивающие игры, в которые родители могли играть вместе с детьми. Появился резкий спрос на различные настольные игры, сборные модели, где игрушки можно делать самим. Многие из тех, кто еще вчера просиживал дни за компьютером, принялись клеить самолеты и раскрашивать модели солдатиков. Но надолго ли это? Завершится карантин, и мы снова бросимся в магазины, скупая увиденные нашими детьми по телевизору новые и новые игрушки, ведь мы хотим, чтобы у них было «счастливое детство». Сами же, втайне от них, иногда хотим вернуться в свое, где был пистолет с присосками, игра «За рулем», а мечтой девочек была кукла производства ГДР.