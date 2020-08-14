Смута, происходящая в США, прискорбна, но не оригинальна. Погромы и грабежи, предательство элит, безумные камлания прогрессивной общественности, полиция, которую сделали крайней, и нежелание сил правопорядка таскать каштаны из огня — «если вы не оказали нам политической поддержки, то сами и разбирайтесь» — разве в Киеве зимой 2013–2014 гг. было не то же самое? Как говорил мудрый В.С. Черномырдин, «Никогда такого не было, и вот опять».





Материал опубликован в № 6 газеты «Культура» от 24 июня 2020 года.

Тем более, что можно вспомнить не только «революцию гiдности». Но и «арабскую весну», а также русские 1905 и 1917 гг. — чтобы не доходить до французского 1789 г.Везде было одно и то же — «Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце наше. От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству державы нашей». Красное колесо.Однако нас учили и учили усердно, что те смуты были наказанием за отсталость и нежелание модернизироваться в соответствии с духом времени. Дурно управляемое, развращенное французское королевство. Полуфеодальная Российская империя, отягощенная тысячелетним рабством. Украина, коррумпированная по самое не могу.В то же время нам сообщалось, что есть передовые страны, решающие свои политические проблемы (как же без них, без проблем только в Царствии Небесном) на основе верховенства закона и народного волеизъявления. Первая среди блаженных стран — Соединенные Штаты Америки, чьи превосходные институты позволили ей достичь небывалой свободы и процветания и сделали ее образцом для всего мира. Отсюда и продвижение демократии in partibus infidelium, которое Штаты считают своим правом и долгом.Такой образ США был весьма распространен и в СССР периода упадка, и в кипучую эпоху перестройки, сохранил он свою силу (хотя уже не такую) даже и до сего дня. Видеоактивист Ю.А. Дудь, популярный в основном среди людей простых и некнижных, воспевает Америку как страну неограниченных возможностей и предмет мечтаний для тех, кому выпало несчастье родиться в не столь блаженной земле. Всемирно ученые профессора ВШЭ тоже рассматривают Америку как единственный свет в окошке. Есть множество стран, устройство которых интересно и даже может служить примером для подражания, но в наших лучших университетах пример только один — Сияющий Город на Холме. Учение, которое они преподают, сводится к двум пунктам: п. 1 — Америка чудная страна, идеально решающая свои внутренние проблемы и служащая образцом для всей ойкумены; п. 2 — если с идеалом и образцом что-то не так, см. п. 1.И все было бы хорошо и замечательно, когда бы не случилась нынешняя смута, повторяющая образцы, хорошо известные из истории менее просвещенных стран. Что тут делать? Резюмировать: «Горе стране разоренной, Горе стране отсталой» никак невозможно. Попытки объяснять, что узкие умы не вмещают того, что доброй свинье все впрок, — конечно, возможно. Но не всякий ум способен пока вместить, что целование негритянских сапог и есть искренний порыв к свободе и демократии.Сами же причины нынешней смуты за океаном очевидны. Имперское перенапряжение — «Империя похожа на трирему, в канале для триремы слишком узком». Кризис имперской элиты — на закате Рима употреблялось выражение «подонки Ромула». Варваризация империи — опять же см. римские образцы V в. Общая примитивизация культуры.Конечно, все это неприятно. Особенно тем, кто поставил все на вечное процветание Сияющего Города (эмигранты из СССР—России, патриоты заграницы, профессора и сислибы). Но что же делать? – всем приходится ошибаться.