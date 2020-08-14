Максим СОКОЛОВ, публицист
14.08.2020
Смута, происходящая в США, прискорбна, но не оригинальна. Погромы и грабежи, предательство элит, безумные камлания прогрессивной общественности, полиция, которую сделали крайней, и нежелание сил правопорядка таскать каштаны из огня — «если вы не оказали нам политической поддержки, то сами и разбирайтесь» — разве в Киеве зимой 2013–2014 гг. было не то же самое? Как говорил мудрый В.С. Черномырдин, «Никогда такого не было, и вот опять».
Тем более, что можно вспомнить не только «революцию гiдности». Но и «арабскую весну», а также русские 1905 и 1917 гг. — чтобы не доходить до французского 1789 г.
Везде было одно и то же — «Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце наше. От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству державы нашей». Красное колесо.
Однако нас учили и учили усердно, что те смуты были наказанием за отсталость и нежелание модернизироваться в соответствии с духом времени. Дурно управляемое, развращенное французское королевство. Полуфеодальная Российская империя, отягощенная тысячелетним рабством. Украина, коррумпированная по самое не могу.
В то же время нам сообщалось, что есть передовые страны, решающие свои политические проблемы (как же без них, без проблем только в Царствии Небесном) на основе верховенства закона и народного волеизъявления. Первая среди блаженных стран — Соединенные Штаты Америки, чьи превосходные институты позволили ей достичь небывалой свободы и процветания и сделали ее образцом для всего мира. Отсюда и продвижение демократии in partibus infidelium, которое Штаты считают своим правом и долгом.
Такой образ США был весьма распространен и в СССР периода упадка, и в кипучую эпоху перестройки, сохранил он свою силу (хотя уже не такую) даже и до сего дня. Видеоактивист Ю.А. Дудь, популярный в основном среди людей простых и некнижных, воспевает Америку как страну неограниченных возможностей и предмет мечтаний для тех, кому выпало несчастье родиться в не столь блаженной земле. Всемирно ученые профессора ВШЭ тоже рассматривают Америку как единственный свет в окошке. Есть множество стран, устройство которых интересно и даже может служить примером для подражания, но в наших лучших университетах пример только один — Сияющий Город на Холме. Учение, которое они преподают, сводится к двум пунктам: п. 1 — Америка чудная страна, идеально решающая свои внутренние проблемы и служащая образцом для всей ойкумены; п. 2 — если с идеалом и образцом что-то не так, см. п. 1.
И все было бы хорошо и замечательно, когда бы не случилась нынешняя смута, повторяющая образцы, хорошо известные из истории менее просвещенных стран. Что тут делать? Резюмировать: «Горе стране разоренной, Горе стране отсталой» никак невозможно. Попытки объяснять, что узкие умы не вмещают того, что доброй свинье все впрок, — конечно, возможно. Но не всякий ум способен пока вместить, что целование негритянских сапог и есть искренний порыв к свободе и демократии.
Сами же причины нынешней смуты за океаном очевидны. Имперское перенапряжение — «Империя похожа на трирему, в канале для триремы слишком узком». Кризис имперской элиты — на закате Рима употреблялось выражение «подонки Ромула». Варваризация империи — опять же см. римские образцы V в. Общая примитивизация культуры.
Конечно, все это неприятно. Особенно тем, кто поставил все на вечное процветание Сияющего Города (эмигранты из СССР—России, патриоты заграницы, профессора и сислибы). Но что же делать? – всем приходится ошибаться.
Материал опубликован в № 6 газеты «Культура» от 24 июня 2020 года.