Зачем мы убиваем экскурсоводов от Бога?

Новый закон уничтожит всех гидов с авторскими нестандартными экскурсиями. Нам останутся только одинаковые казенные тексты, наизусть зачитываемые часто ничего в этом не понимающими людьми.Чтобы увидеть Тверское подворье XVII века, надо завернуть в арку бизнес-центра на Кузнецком Мосту. Рядом с белокаменными палатами — розовый дом, где три поколения французской семьи держали книжную лавку. Именно там книги покупала Анна Каренина в романе Толстого. «Надеюсь, ты не будешь скучать?» — спрашивал ее Вронский. «Надеюсь, — отвечала Анна. — Я вчера получила ящик книг от Готье». Чуть ниже, на Петровке, еще один литературный артефакт — старинная вывеска на французском и барельеф с виноградной лозой. В винной лавке Депре у Гоголя был собственный счет, а Чехов хвалил местный ликер в своих рассказах.В летний вечер в городе едва ли не у каждой станции метро собираются организованные группы любопытствующих по интересам. Им нравится, чтобы специалист в той или иной области поделился с ними своими не лежащими на поверхности знаниями. Оказывается, за зданием гостиницы на Пролетарской — средневековый заповедник, Крутицкое подворье. С колокольни храма Воскресения в Кадашах открывается чудесный вид на Замоскворечье, а в неприметном сквере недалеко от Хитровки писал картины Левитан. Авторские экскурсии по городу пользуются огромной популярностью. Благодаря работе коллективов «Москваход», «Москва, которой нет», «Совсем другой город» и многих других экскурсия стала модным и, что немаловажно, доступным видом досуга. Средняя цена экскурсии — 400 рублей. За два часа прогулки по переулкам и дворикам, рассматривания наличников и стершихся надписей возникает чувство родства и сопричастности своей малой и большой Родине. Большой старый город становится по-настоящему своим.То же можно сказать и об авторских путешествиях. Все больше россиян выбирают не обзорные экскурсии по городам, — с этой функцией с успехом справляются аудиогиды, — а тематические путешествия со специалистом-искусствоведом и историком. Можно отправиться изучать промышленное наследие Калининграда, железные дороги Тверской области и барочную архитектуру Торопца, исследовать горнозаводскую цивилизацию Урала и культурный феномен Русского Севера.Однако очень скоро авторским экскурсиям и путешествиям по России, похоже, придет конец. 13 августа в Государственной думе пройдет второе чтение закона, который может существенно усложнить работу талантливых экскурсоводов. Закон предполагает введение обязательной аттестации абсолютно для всех граждан, которые водят экскурсии (даже если они доктора исторических наук или искусствоведения). Но аттестация для таких людей сама по себе вроде и не страшна, страшно то, что после такой аттестации они обязаны, несмотря на уровень своей квалификации, пройти обязательный платный курс обучения. Сейчас обучение длится четыре месяца для русскоязычных экскурсоводов и семь — для гидов, работающих с иностранными туристами. Стоимость варьируется от сорока до девяноста тысяч рублей, что, согласитесь, для экскурсовода сумма немалая. И если курс для гидов-переводчиков включает хотя бы занятия в главных музеях страны, то русскоязычные экскурсоводы лишены и этого. За такие деньги им рассказывают базовые факты и основы методики. В том духе, что группу следует ставить лицом к объекту показа, а самому гиду становиться к нему спиной.Для подтверждения права на работу и продления аккредитации экскурсовод будет скоро обязан отдавать эти немалые деньги непонятно за что. Даже если вы автор учебников по искусствоведению, специалист по истории Отечественной войны или железных дорог, у вас большой опыт и множество постоянных экскурсантов, это не избавит вас от необходимости обучаться за собственный счет ведению обзорной экскурсии, даже если вы никогда не будете ее вести. Более того, оплачивать курсы по переподготовке придется регулярно. Ведь законопроект предполагает обязательную переаттестацию раз в пять лет! Есть ли еще профессии, в которых право работать необходимо подтверждать, оплачивая каждые пять лет дополнительные и не всегда необходимые вам курсы?Очевидно, что в таких условиях множество специалистов просто прекратят вести экскурсии и займутся тем же, чем и ранее: преподаванием, журналистикой, историческими и искусствоведческими исследованиями. Только делиться результатами своих трудов в формате экскурсий они больше не смогут. Маловероятно, что их нишу смогут занять аттестованные гиды. Экскурсия с гидом, на отлично усвоившим методику, не заменит общения со специалистом.Тематические путешествия также станут невозможными. По новому законопроекту вести экскурсии в каждом регионе смогут только местные гиды — те, кто проживает там постоянно и получил аккредитацию. Гид, аттестованный в Москве, не сможет вести экскурсию за пределами МКАД. За каждой территорией предлагается закрепить своих гидов, и только за ними оставить право на ведение экскурсий. В этой ситуации специалист по средневековому искусству из Твери не сможет рассказать о фресках Ярославля и Костромы. А историк конструктивизма из Екатеринбурга будет лишен возможности беседовать об этом стиле с экскурсантами в Самаре. Привлекать каждый раз местных специалистов? Но они есть далеко не везде. Аттестованные гиды, как правило, предлагают обзорные экскурсии и редко специализируются на конкретной теме. А «прикрепление» к территории лишит их всякого стимула это делать. Зачем искать новые форматы, если всегда найдутся туристы, которым будет достаточно обзорного тура?Что делать тем из нас, кому этого недостаточно? Остается изучать вопрос самостоятельно. Сейчас нередко люди возвращаются в понравившийся им город во второй и третий раз. Вам довелось провести день в Плёсе, а теперь вы с удовольствием отправитесь туда со специалистом по творчеству Левитана. Вы были в командировке в Ижевске, а теперь вы поедете туда в гастрономический тур, чтобы попробовать специалитеты удмуртской кухни. В Саратов нужно вернуться, чтобы осмотреть наследие Шехтеля, а в Курск — чтобы увидеть город Малевича, Свиридова и Дейнеки. В случае принятия законопроекта возвратный туризм может существенно сократиться. Зачем возвращаться в город, если все, что там могут показать, вы уже видели?Законопроект, поддерживаемый сообществом гидов-переводчиков, также призван закрепить право на ведение экскурсий только за гражданами РФ. Так, по мысли гидов, российский рынок будет защищен от китайских нелегальных экскурсоводов. В этом действительно есть здравая мысль, но остальные пункты законопроекта — обязательная аттестация, подтверждаемая каждые пять лет, запрет на ведение экскурсий вне своего региона — вызвали огромную волну протеста у экскурсоводов, которые работают не с иностранцами, а соотечественниками. Многие из них объединились в Союз экскурсоводов России и коллективно борются за добровольную и национальную аккредитацию.Гид, «прикрепленный» к территории и десятилетиями озвучивающий один и тот же текст, — очевидный анахронизм. Современный гид — это всегда исследователь и автор. Кто-то изучает историю Огородной Слободы, кто-то — историю банковского дела или старообрядцев. Никто лучше Ирины Чичкиной не покажет Москву Ивана Шмелева, а чтобы увидеть Москву глазами героини рассказа Бунина «Чистый понедельник», нужно отправиться на экскурсию с филологом Михаилом Дзюбенко. Путешествия по старинным усадьбам и заброшенным храмам, которыми занимаются «Общество изучения русской усадьбы» и «Неизвестная провинция», связывают страну воедино, скрепляют пространство, разделенное на субъекты, позволяют ощутить себя не только жителем города Москвы, но и гражданином страны — России, которого волнует не только ипотека и когда возобновят полеты за границу, но и храм без креста где-то между Тверью и Иваново, возведенный братьями-художниками с Волги незадолго до того, как придумали конструктивизм.