Можно учиться и учить как онлайн, так и офлайн

Дистанционное образование — широкое понятие, оно очень разное. Есть массовые онлайн-курсы, которые ориентированы на массового же слушателя, для них бывает достаточно смартфона, с которого можно послушать лекцию. А есть онлайн-курсы, требующие самостоятельного прохождения, и это огромная проблема для студента, так как там присутствует только личная мотивация и надо во все «въезжать» самостоятельно. Надо понимать, что онлайн-образование — не панацея и заменить традиционное не сможет, поскольку не закрывает все потребности студента, особенно если речь идет о творческом образовании.

До пандемии в Universal University не было онлайн-программ как таковых (за исключением отдельных модулей на некоторых программах). Карантин ускорил этот переход: теперь 87 процентов наших занятий проходит в режиме онлайн, а после пандемии мы пересоберем наши офлайн-программы с учетом новой реальности. Для разных целей в образовательном процессе у нас используются различные программы и сервисы: дискуссии проходят в Zoom, воркшопы — в Miro, на программах в Британской высшей школе дизайна используется платформа Canvas. В университете работает дирекция по студенческому опыту, которая курирует все вопросы, связанные со студентами и преподавателями. А наша университетская школа для специалистов в образовании School of Education собрала рекомендации по сервисам и платформам, которые используют в удаленной работе специалисты креативных индустрий. Преподаватели активно делятся лучшими практиками с коллегами, накапливая методическую базу.И студенты, и преподаватели отнеслись к этим изменениям с пониманием. Многие отметили, что неважно, офлайн проходят занятия или онлайн, если преподаватель — клас­сный, вдохновляющий спикер, то он в любом формате заинтересует аудиторию. Поэтому я считаю: то, что хорошо работает в онлайн-режиме, и должно идти в онлайн-формате — лекции, пошаговые инструкции по работе с софтом, индивидуальные консультации с преподавателем. Но сделать обучение на всех программах дистанционным невозможно — онлайн не сможет заменить работу в гончарной или ювелирной мастерской, фотостудии или съемочном павильоне. Нельзя выпустить модную коллекцию и снять фильм дистанционно. Плюс огромную ценность для студента имеет сама атмосфера кампуса и опыт живого общения с профессионалами из индустрии. Это очень важно для развития потенциала любого человека, тем более в креативных индустриях.Если говорить о достоинствах и недостатках «дистанционки», то, во-первых, не нужно считать, что онлайн-образование — это проще и дешевле, чем офлайн. Производить качественный онлайн-контент и технически поддерживать интерактив студентов и преподавателей — затратно как с точки зрения финансов, так и с точки зрения человеческих ресурсов. Если, конечно, делать качественный продукт. Во-вторых, онлайн-обучение подходит далеко не всем. Все люди по-разному воспринимают информацию — одним достаточно аудио и видео, другим просто необходим опыт живого присутствия в аудитории. В-третьих, онлайн-обучение требует большей дисциплины и самоконтроля, поэтому у онлайн-курсов (особенно бесплатных) retention rate (показатель удержания студентов) ниже, чем у офлайн-программ.Среди ощутимых плюсов онлайн-образования — свобода в пространстве и времени. Люди, у которых нет возможности приехать в Москву, могут проходить обучение онлайн с московскими преподавателями. Также онлайн-формат позволяет подключать к программе зарубежных экспертов.