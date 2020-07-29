История, которую не творят, а придумывают. В интернете





Достаточно изменить содержание одного абзаца в статье «Википедии» о Второй мировой войне, и мы будем жить в другом мире, в совершенно другой реальности. Свобода слова в ее нынешнем понимании ведет к тому, что каждый волен на свое усмотрение решать, кто победил во Второй мировой войне. Документально увековеченная и, казалось бы, очевидная история того времени все больше становится достоянием медийных и политических манипуляций. В этой ситуации жителям России важно помнить и повторять, что случилось на той войне, просто потому, что через некоторое время они останутся единственными, кто сможет свидетельствовать на стороне истины.



В конце января этого года в канун Международного дня памяти жертв Холокоста произошла досадная, некрасивая, но, к сожалению, очень характерная история. Немецкий журнал «Шпигель» и американское посольство в Дании один за другим в своих социальных сетях опубликовали посты о том, что концлагерь Освенцим на территории Польши 27 января 1945 года был освобожден не бойцами Красной армии, а американскими солдатами.



И тот, и другой пост вызвали возмущение в Сети. Выдержав паузу, и «Шпигель», и американцы принесли свои извинения и назвали предыдущие публикации досадными ошибками. При этом «Шпигель» «ошибку» удалил, но в «Твиттере» посольства США пост об освобождении Освенцима американцами остался. Он, кстати, сопровождается пафосным хештегом «Мы помним», что и вовсе выглядит позорно.



В то же самое время президент Украины Зеленский на мемориальных мероприятиях в Аушвице заявил, что Советский Союз виновен в развязывании Второй мировой войны и Холокосте. Говоря об освобождении Аушвиц-Биркенау, Зеленский ухитрился ни разу не упомянуть ни солдат Красной армии, ни СССР. По его словам, Освенцим освобождали украинцы 1-го Украинского фронта. По умолчанию предполагалось, что Украинский фронт был создан исключительно по инициативе Украины и укомплектован национальными кадрами.



Кстати, президента Путина на чествование жертв Освенцима в Польшу не пригласили. Его пригласили в Израиль, где у трапа самолета президента России встретил глава израильского МИДа Исраэль Кац. Кац поблагодарил Владимира Путина за освобождение узников самого страшного лагеря смерти, где погибло около 2 млн человек. От себя лично он добавил, что одной из узниц Освенцима, которую освободили советские солдаты, была его мать.



Понятно, что все три «ошибки» — это попытка проверить общество. Пройдет — не пройдет. В этом январе не прошло, но нет сомнений, что эта попытка повторится. И будет повторяться каждый год, как это происходит уже последние десять-пятнадцать лет. «Мнение» о том, что Европу освобождали союзники, а не Советы, опирается на специфически понятую идею свободы слова и позволяет совершенно спокойно игнорировать реальные исторические факты.



Так, в сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию, в которой осуждался пакт Молотова — Риббентропа как непосредственная причина начала Второй мировой войны. Резолюция утверждала, что фашистская Германия и СССР являлись двумя «тоталитарными режимами», задавшимися целью завоевать мир и поделить Европу на зоны влияния. Еще раньше, в 2017 году, МИД Болгарии назвал «сомнительным историческим тезисом» тот факт, что борьба Красной армии с фашизмом привела к освобождению Европы.



Военные историки отреагировали на эти заявления вполне однозначно. Эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский точно сформулировал наметившуюся тенденцию: «Это ориентация на полный пересмотр итогов Второй мировой войны. Пока такие требования считаются недопустимыми. Но сама логика заявлений о пакте не может не привести к тому, что такой вопрос все-таки будет поставлен».



Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на резолюцию Европарламента посоветовала «прекратить искажать исторические факты, отказаться от курса на подрыв существующей международно-правовой системы, руководствоваться в своих оценках международным правом, в котором итоги Второй мировой войны закреплены однозначно». Однако в конечном счете, как показывает практика, все упирается не в международное право, а в свободу слова. Остановить этот процесс невозможно. Мы так долго боролись за право каждого иметь собственное мнение по любому вопросу, что, кажется, победили.



Результатом этой победы станет тот факт, что мнение большинства полностью обнулит авторитет профессионального знания. К нам неуклонно приближается эпоха, когда реальность и информационная манипуляция окончательно разойдутся. Уделом демократического большинства в этом случае станет дешевое интернет-знание, основанное на специфических, год от года меняющихся «мнениях», а правда станет достоянием узких специалистов, лишенных медийной площадки.



Пока еще живы мы, чьи родители лично прошли через войну. Пока еще глава израильского МИДа точно помнит рассказы матери о дне освобождения. Но пройдет десять лет, и наших детей подробности столь далекой истории будут интересовать так же, как обстоятельства войны Алой и Белой розы. Достаточно изменить содержание одного абзаца в статье «Википедии» о Второй мировой войне, и мы будем жить в другом мире, в совершенно другой реальности.



Внести эти изменения можно в два клика. Они-то и отделяют нас от судьбы Незнайки на Луне. И надо понимать, что эти две кнопки скоро кто-то обязательно нажмет. И тогда мы увидим, как зло и добро меняются местами, а правда и ложь становятся участницами всемирного конкурса красоты. Кто победит, решает простое голосование.





Материал опубликован в № 5 газеты «Культура» от 28 мая 2020 года в рамках темы номера «Назад в будущее: кто и почему переписывает историю?»