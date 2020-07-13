Хроники падения Вавилонской башни

В годы моего детства с экранов телевизоров уже не вещали о «загнивающем» Западе. Над этим пропагандистским клише смеялись — сначала тихо, потом все громче и раскатистее — в КВН. Начиналась перестройка. У тех, кто смеялся, были веские причины. В самом деле, как может загнивать строй, где можно без проблем купить колбасы, джинсы и даже автомобиль?





Материал опубликован в № 6 газеты «Культура» от 24 июня 2020 года

В середине 90-х гг., в разгар мировой американской гегемонии, когда модно было цитировать Фукуяму о «конце истории», я работал в журнале «Эксперт». Моим редактором был Валерий Фадеев, нынешний глава Совета при президенте по правам человека. Он был одержим идеей грядущего геополитического заката США и воцарения на этом месте Китая. Идея, над которой тогда откровенно потешались все «эксперты» и «аналитики». Первая статья об этом, хорошо помню, называлась «Ветер с Востока пригнул стога». Ее нельзя найти в интернете, потому что тогда еще не было интернета в его нынешнем виде. Но если вы где-то чудом отыщете бумажный номер 25-летней давности, то поразитесь, как описанное там похоже на то, что происходит сегодня.К чему это я рассказываю? Исторические процессы, как правило, развиваются гораздо медленнее, чем протекает человеческая жизнь, а большинству людей, даже с разнообразными научными степенями, присущи весьма поверхностные суждения. Даже сегодня есть еще много тех, кто считает, что «ничего особенного в США не происходит». Сбросят сотню-другую памятников, проведут реформы в полиции — и все будет как прежде. Колбаса, джинсы и автомобили в ассортименте. Business as usual.В чем-то я понимаю этих людей. Так проще жить. Верить, что где-то там, на острове Манхэттен, для человечества — вернее, самой предприимчивой, «креативной» его части — придуман рецепт спокойной безбедной жизни на сотни лет вперед. Разработаны бизнес-модели, которые можно скопировать и быстро разбогатеть. Накоплены инвестиции — самолеты уже везут их сюда в виде свеженапечатанных долларов. Как часы, работают банки, куда можно откачивать украденные в России миллиарды. Ни о чем не надо думать самому — вот что главное. Эти люди затыкают уши, чтобы не слышать треск мировой системы, которая рвется по швам и вообще где попало. Зажимают нос, чтобы не почувствовать тот самый, обещанный советскими пропагандистами еще при Хрущеве запах гниения.Система рушится по причинам, которые очевидны любому здравомыслящему человеку даже без экономического образования. Главная ее проблема — она чудовищно несправедлива, основана на выкачивании ресурсов со всего мира в одну точку и последующем распределении обратно по миру из этой точки — после снятия, понятное дело, нехилого процента. Хотя речь не о физике, тут тоже работают свои законы. Чем выше уровень справедливости, тем больше устойчивости — и наоборот. Да, противоречия могут копиться очень долго, скрываясь за красивым, хотя на самом деле фальшивым фасадом. Но умные люди, которых не устраивает подобная несправедливость, поймут их и сумеют использовать. Россия и Китай (Россия — скорее защищаясь, Китай — скорее нападая) на протяжении последних лет методично наносили удары по зажиревшему гегемону, подводя мир к идее — эпоха закончилась. Как только, в том числе из-за того, что американская машинка «глобального финансового выкачивания» стала работать не так эффективно, эта мысль дошла до значительных масс собственно американского населения, в США началось то, что происходит там сегодня.Конечно, в ближайшие годы Соединенные Штаты, скорее всего, не развалятся. Но, как говорил один отрицательный персонаж, «процесс пошел». Клубок внутренних проблем будет все больше, красивый имидж все тускнее, желания «научить демократии» Украину или Иран все меньше. Честно скажу: меня мало занимает, на чем в итоге остановятся США в своем поступательном развитии — разделятся на Север и Юг, Восток и Запад, создадут анархическую республику без полиции с президентом-трансгендером или же диктатуру военных образца Чили 1970-х. Беспокойство мое связано исключительно с Россией.Пусть западная пресса и записывает нас в «победители» в новой холодной войне, на душе тревожно. Радоваться в данном случае — это как радоваться пожару в доме белого сахиба, где тебе выделили за рабский труд крохотную каморку. Да, сгорит ненавистный сахиб, но и ты останешься на пепелище. Россия 35 лет усердно, часто на любых условиях, отказавшись от самой себя, встраивалась в тот самый мир, который уже заканчивается. В терминах экономиста Фернана Броделя, мы обитаем в данный момент где-то в Марьине, на окраине функционирующего сейчас мира-экономики с центром в Нью-Йорке. Хотя Бог с ней, с экономикой, она здесь скорее вторична. Главная проблема — Россия с точки зрения своей ценностной модели выглядит абсолютной калькой рушащейся на наших глазах модели «глобального мира». Модели, основанной на скрытом и открытом насилии, безразмерной несправедливости, бессмысленном потреблении и, по большому счету, антигуманизме, который не развивает человека, а развращает и убивает его. Это не только печальная констатация факта, но и вывод: то, что происходит и будет происходить в США, рано или поздно может начаться у нас. Потому что ценностно, на уровне значительной части элиты, мы принадлежим тому миру, который вступил в стадию распада и умирания. Запах «гниющего Запада» — он исходит и от нас самих.Инстинкт выживания подсказывает: национальный приоритет сегодня — это отделиться идеологически, символически, руками и ногами от того, на что многие наши сограждане продолжают до сих пор молиться. Оно в самом деле уже гниет и плохо пахнет. Публично оценить тот период, когда страна с тысячелетней историей и культурой цыганила у МВФ и провозглашала национальным приоритетом постройку «Макдоналдсов». Я бы сказал, даже покаяться за это. Зачистить безжалостно в рамках Уголовного кодекса (который, скорее всего, надо очень ужесточить в некоторых статьях) чиновничий аппарат, занятый сегодня зачастую личным обогащением за казенный счет. Ликвидировать безумный разрыв в благосостоянии — для начала между богатыми и средним классом. Вообще изгнать из нашей повседневности фетиш богатства, легких денег и беззаботной паразитической жизни. Отсутствие справедливости и уважения к труду простого человека — то, что погубило прежний мир и без чего невозможно начать строить что-то новое.