В Гатчине пройдет Российский кинофестиваль «Литература и кино»

11.03.2020

Единственный в России кинофорум фильмов-экранизаций на литературной основе состоится с 9 по 15 апреля, сообщает пресс-служба смотра.

Гостями смотра станут не только кинематографисты, но и литераторы, представляющие золотой фонд современной культуры. В программе кинофестиваля представлены экранизации и документальные картины о писателях и литературно-художественной жизни.

Откроет смотр неигровой фильм «Анна Ахматова. Вечное присутствие» Елены Якович. По словам представителя отборочной комиссии, киноведа Светланы Хохряковой, впервые за годы существования на фестивале представлено множество картин, рассказывающих современных писателях в их повседневной жизни.

Так, «Дикие истории Ираклия Квирикадзе» сняла Тамара Стэнко, жена главного героя, кинодраматурга и писателя, во время их семейного пребывания на Гоа. Алексей Бурыкин в фильме «Юрий Кублановский. Родина рядом» застал поэта в момент, когда он возвращался из эмиграции в Париже в родной Рыбинск.

Будут показаны картины о писателе Владимире Сорокине, рок-музыкантах Юрии Шевчуке и Вячеславе Бутусове и многих других интереснейших представителях современной культуры. Многие из героев программы сами приедут в Гатчину, отмечается в сообщении.