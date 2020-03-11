Зрители убедили НФПП повторить в Екатеринбурге спектакль «Русалка»

11.03.2020

Постановка Лаборатории театра и фольклора будет показана 12 марта, сообщает пресс-служба учреждения.

Спектакль по мотивам неоконченной поэмы А.С. Пушкина впервые был показан в начале февраля и стала первым спектаклем Лаборатории, отмечается в пресс-релизе. Премьера прошла с большим успехом, сразу же после спектакля зрители стали просить его создателей провести следующий показ, так как на первый не смогли попасть все желающие.

Руководитель проекта, актер театра и кино Максим Линников отметил, что премьера прошла с полным аншлагом. «В зале присутствовали люди разных возрастов: приятно, что спектакль понравился представителям совершенно разных поколений», – подчеркнул он.

Работа над постановкой продолжается и после премьеры, сообщил актер. «После премьерного показа стало понятно, какие сцены можно усилить, над чем еще нужно поработать. У нас большие планы, связанные с “Русалкой”: мы собираемся везти спектакль на гастроли в Москву, также надеемся, что его ждет успешная фестивальная судьба», – рассказал Линников.

Сюжет спектакля основан на одном из самых загадочных произведений Пушкина и дополнен фольклорными мотивами, народными песнями и танцами. Музыканты фолк-группы «Солнцеворот» придают постановке особую яркость, становясь непосредственными участниками спектакля, отмечается в сообщении.