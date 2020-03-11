Актер Андрей Мерзликин рассказал о спектакле «Сказка для взрослых»

11.03.2020

В интервью «Российской газете» артист отметил, что постановка стала «легкой и смешной комедией на очень серьезные темы».

Показ спектакля «Сказка для взрослых», поставленного режиссером Михаилом Рахлиным по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала», состоится 16 марта и 7 апреля в театре «Русская песня». 22–23 мая его представят в Московском драматическом театре имени Пушкина.

Продюсером постановки выступила компания «Театральный агент».

По словам Мерзликина, показанная в спектакле «Сказка для взрослых» история показывает двоих взрослых людей, которые уже перестали ждать чудес и живут обыденной жизнью, но цепочка событий выбивает их из привычной жизни, и в итоге они обретают счастье. «Во время действия и зритель, и актеры находятся в поисках чуда, и оно к ним приходит», – отметил он.

Герой Мерзликина был очень понятен и близок актеру, отметил он. «Мой герой полон желания жить и быть счастливым, как и все остальные персонажи спектакля. Эти люди достойны любви», – подчеркнул артист.

«Режиссер дал нам возможность сыграть так, как мы хотим, а перед премьерой повернул обоз в нужную сторону. В результате получилась ироничная, легкая и смешная комедия на очень серьезные темы. Я даже не предполагал, что эта история будет такой смешной», – отметил артист в разговоре с РГ.