Волгоградский музей Машкова представит выставку-диалог «Два взгляда»

11.03.2020

На экспозиции представят произведения волгоградской творческой династии Завьяловых, сообщает издание «Городские вести».

Выставка «Два взгляда» стала диалогом двух художников, матери и сына Максима и Эльвиры Завьяловых. Экспозиция открывается в волгоградском музее ИЗО имени Машкова 13 марта, она приурочена к 60-летию с момента начала творческого пути Эльвиры Завьяловой.

На выставке будут представлены почти сто живописных и графических работ, созданных Эльвирой Завьяловой с 1960-х годов и вплоть до наших дней. Их дополнят керамические композиции Максима Завьялова.

На портретах Эльвиры Завьяловой запечатлены нефтяники, геологи, строители и рыбаки. Художница написала также множество пейзажей, в том числе представленную на выставке серию «Степные травы» в технике пастели.

В отличие от матери, в своём творчестве Максим Завьялов тяготеет к символизму, философским раздумьям и библейским сюжетам. Максим много работает в сфере городской скульптуры, выступает в соавторстве со скульптором Владимиром Серяковым.