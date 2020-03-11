Волгоградский музей Машкова представит выставку-диалог «Два взгляда»
11.03.2020
На экспозиции представят произведения волгоградской творческой династии Завьяловых, сообщает издание «Городские вести».
Выставка «Два взгляда» стала диалогом двух художников, матери и сына Максима и Эльвиры Завьяловых. Экспозиция открывается в волгоградском музее ИЗО имени Машкова 13 марта, она приурочена к 60-летию с момента начала творческого пути Эльвиры Завьяловой.
На выставке будут представлены почти сто живописных и графических работ, созданных Эльвирой Завьяловой с 1960-х годов и вплоть до наших дней. Их дополнят керамические композиции Максима Завьялова.
На портретах Эльвиры Завьяловой запечатлены нефтяники, геологи, строители и рыбаки. Художница написала также множество пейзажей, в том числе представленную на выставке серию «Степные травы» в технике пастели.
В отличие от матери, в своём творчестве Максим Завьялов тяготеет к символизму, философским раздумьям и библейским сюжетам. Максим много работает в сфере городской скульптуры, выступает в соавторстве со скульптором Владимиром Серяковым.
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