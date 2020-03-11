РПЦ создаст список литературы, рекомендованной для подростков

11.03.2020

Перечень книг может быть опубликован уже в 2020 году, сообщает ТАСС.

О намерении Русской православной церкви (РПЦ) опубликовать в 2020 году перечень художественной литературы, рекомендованной для подростков, сообщил на пресс-конференции председатель Издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин).

Встреча с журналистами была посвящена предстоящему 14 марта Дню православной книги.

«Мы приняли решение сoздать списoк детскoй литературы, литературы, кoтoрую будут читать пoдрoстки, – детскoй худoжественнoй литературы. Я думаю, чтo в этoм гoду мы егo сфoрмируем и oпубликуем», – сказал митрополит Климент.