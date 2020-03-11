В Берлине отменили спектакль Серебренникова Outside из-за коронавируса

11.03.2020

Организаторы вернут зрителям деньги за билеты, сообщили в пресс-службе организатора гастролей.

Решение об отмене спектакля приняли власти Берлина. Постановка должна была быть представлена в рамках Международного фестиваля новой драмы FIND.

10 марта сенатор Берлина по вопросам культуры Клаус Ледерер сообщил о решении властей германской столицы отменить крупные культурные мероприятия на государственных театральных, оперных и концертных площадках до 19 апреля.

Спектакль Кирилла Серебренникова Outside посвящен пекинскому фотографу Рену Хангу, который покончил жизнь самоубийством в свой 30-й день рождения в 2017 году. Премьера постановки прошла в 2019 году в рамках Авиньонского театрального фестиваля.