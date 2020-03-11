МХАТ представит премьеру спектакля «Слово о полку Игореве»

11.03.2020

Знаменитый памятник древнерусской литературы оживят 27 марта, сообщает пресс-служба театра.

Спектакль поставил петербургский режиссер Игорь Ларин, превратив «Слово» в музыкально-пластическое действо. Тринадцать мужчин и женщин в экспрессивной форме расскажут со сцены историю великой ошибки, великого покаяния и великого всепрощения князя.

«Ошибка князя Игоря, уведшего ради своей гордыни пять тысяч черниговцев на сражение с половцами, вернулись из которых лишь пятнадцать. Его покаяние сохранилось в летописях – они дословно используются в спектакле. История всепрощения и глубины русской души, которая в искренности своей способна возвысить раскаявшегося грешника до святого», – говорится в пресс-релизе.

«Слово о полку Игореве» – великий, важнейший текст для нашей культуры, наверное, самый загадочный текст, без которого не было бы русской литературы», – отмечает художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков. По его словам, «Слово» воплощает в себе принципы, по которым живет сегодня МХАТ, – традиционализм, патриотизм и православие.

«Я считаю одним из источников театра будущего и современного искусства вообще – изучение и привлечение внимания зрителей к историческим программным текстам, и наша премьера ”Слово о полку Игореве” – пример именно такого подхода», – подчеркнул Бояков.

Этнические танцевальные номера и пластические сцены поставил хореограф Дмитрий Мамонов. Художник по костюмам Оксана Богданович создала уникальные «реконструкторские» костюмы –похожие на древнерусские, но выполненные с учетом новейших современных технологий.

В роли князя Игоря выступит Александр Карпенко, роль Святослава исполнит Николай Коротаев.