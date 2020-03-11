Большой театр отметит 80-летие Васильева премьерой «И воссияет вечный свет»

11.03.2020

Мировая премьера синтетического спектакля в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля, сообщает пресс-служба театра.

Спектакль поставлен на «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта. В премьере постановки, которая состоится 12 и 13 апреля в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля, примет участие сам юбиляр – он выступит в главной роли.

В день рождения Васильева спектакль будет показан на сцене его родного Большого театра, отмечается в сообщении. С 13 по 15 апреля Большой театр продолжит отмечать юбилей Васильева фестивалем балетных спектаклей в его честь.

Владимир Васильев родился 18 апреля 1940 года в Москве. С 1947 года занимался в хореографическом кружке Дома пионеров.

В 1958 году окончил Московское хореографическое училище по классу М. М. Габовича. С 1958 по 1988 год был ведущим солистом балетной труппы Большого театра.

Народный артист СССР, кавалер ордена Ленина, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки и премии Ленинского комсомола.