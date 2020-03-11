Русский музей представил выставку об императоре Александре III

11.03.2020

Экспозиция открылась в Михайловском замке, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

Русскому самодержцу посвящена уже седьмая по счету часть сериала «Сага Романовых», отмечается в сообщении. У Русского музея особая роль в процессе возвращения исторической памяти об императоре, так как именно Александру III принадлежит идея основания музея.

Музей сосредоточился на показе своего основателя как человека культуры, поэтому выставка получила название «Александр III. Император и коллекционер».

Интерес к искусству императору привила его жена, великая княгиня Мария Федоровна, а также обучавший ее живописи художник Алексей Боголюбов. В залах экспозиции представлены рисунки членов императорской семьи и произведения из коллекции Александра III, находившейся в Аничковом дворце.

Будущий император намеревался коллекционировать исторические картины отечественных художников, однако потом переключился на работы современных мастеров. В частности, императору нравились передвижники, путешествуя по Европе в 1874 году, он побывал в мастерских русских художников в Париже, где купил картины у Васнецова, Поленова, Репина, Савицкого. Впоследствии эти полотна вошли в собрание Русского музея.

Выставка в Михайловском замке включает около трехсот произведений в форматах живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства. Собрать их помогли Русскому музею Эрмитаж, Третьяковская галерея, музеи-заповедники «Павловск», «Гатчина», «Царское Село», Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Псковский музей-заповедник, другие музеи и архивы РФ.