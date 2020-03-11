Житель деревни в Индии случайно нашел древний город возрастом более 4000 лет

11.03.2020

Набирая землю для строительства, мужчина обнаружил статуэтки Шивы и Нанди, сообщает сайт Бенаресского индуистского университета.

О своих находках житель деревни Бабханияв, расположенной недалеко от Варанаси, сообщил ученым. Приехав на место, они провели раскопки и сразу обнаружили руины древнего поселения.

В ходе работ археологи нашли статуи и плиты с изображением индуистских божеств, а также фундаменты нескольких храмов. По мнению ученых, руины датируются возрастом примерно 3500-4000 лет, однако были найдены и предметы более позднего периода.

Археолог Ашок Кумар Сингх рассказал, что сейчас раскопаны предметы времен династии Гупта, существовавшей в Индии с IV по VI века нашей эры. Правление этой династии стало «золотым веком» в Индии, в этот период сформировались основы индийской философии, литературы, изобразительного искусства и архитектуры.

По мнению ученых, в древности здесь мог находиться центр духовной столицы Индии – Варанаси. Исследователи продолжают раскопки, надеясь пролить свет на тайны древнейших цивилизаций страны.