Дочь корреспондента ТАСС Анна Халдей передала музею Керчи ордена и медали отца
11.03.2020
Музей также получил фрагменты рукописи фронтового дневника журналиста, ранее не публиковавшиеся, сообщает агентство.
Творческая биография Евгения Халдея неотделима от истории Второй мировой войны, он работал корреспондентом «Фотохроники ТАСС» с 1939 года, говорится в сообщении. По фотографиям журналиста страна узнавала о всех бедствиях войны, некоторые снимки стали доказательствами в Нюрнбергский трибунал.
Фотограф смог передать в своих работах героизм и мужество обыкновенного человека на войне, боль поражений и радость побед, людское горе и надежду.
«Я передала на вечнoе хранение в музей Керчи бoевые награды свoегo oтца. В тoм числе и oрден Краснoй звезды, кoтoрый мoй oтец пoлучил за oсвoбoждение Керчи. Именнo этo сталo ключевым в принятии решения. Для меня этo былo трoгательнo и, хoчу сказать, чтo с гoрдoстью передала oрдена и медали в керченский музей, oни пoпали в надежные руки», – сообщила дочь корреспондента.
По словам Анны Халдей, ее отец много раз был в Керчи в годы войны и в дни освобождения. В своем дневнике он, в том числе, рассказывает и о Багеровском рве, в котором нацисты расстреляли более 2 тысячи евреев.
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