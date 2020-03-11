11.03.2020

Музей также получил фрагменты рукописи фронтового дневника журналиста, ранее не публиковавшиеся, сообщает агентство.

Творческая биография Евгения Халдея неотделима от истории Второй мировой войны, он работал корреспондентом «Фотохроники ТАСС» с 1939 года, говорится в сообщении. По фотографиям журналиста страна узнавала о всех бедствиях войны, некоторые снимки стали доказательствами в Нюрнбергский трибунал.

Фотограф смог передать в своих работах героизм и мужество обыкновенного человека на войне, боль поражений и радость побед, людское горе и надежду.

«Я передала на вечнoе хранение в музей Керчи бoевые награды свoегo oтца. В тoм числе и oрден Краснoй звезды, кoтoрый мoй oтец пoлучил за oсвoбoждение Керчи. Именнo этo сталo ключевым в принятии решения. Для меня этo былo трoгательнo и, хoчу сказать, чтo с гoрдoстью передала oрдена и медали в керченский музей, oни пoпали в надежные руки», – сообщила дочь корреспондента.

По словам Анны Халдей, ее отец много раз был в Керчи в годы войны и в дни освобождения. В своем дневнике он, в том числе, рассказывает и о Багеровском рве, в котором нацисты расстреляли более 2 тысячи евреев.