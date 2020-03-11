Счетная палата заявила о проблемах проекта по сохранению культурного наследия

11.03.2020

Реализация проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России, говорится в отчете ведомства.

В ходе проверки сотрудники Счетной палаты выявили факты недостижения целей и ожидаемых результатов по контрактам, которые были заключены в рамках реализации трех подпроектов. Кроме того, зафиксировано неэффективное использование ресурсов, созданных за счет средств займа и софинансирования из федерального бюджета, цитируются в документе слова аудитора Счетной палаты Алексея Саватюгина.

В проекте, который был запущен в 2011 году, участвуют Ленинградская, Псковская, Новгородская и Тверская области. Финансирование проекта осуществляется за счет привлечения средств Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Проверка показала, что после сокращения финансирования проекта со стороны Российской Федерации из него были выведены три подпроекта: «Реставрация объекта культурного наследия "Покровская башня"», «Реставрация литературно-художественного музея-усадьбы "Приютино"» и «Реставрация объекта "Здание бывшего Дворянского собрания"». Общая сумма расходов на эти проекты составляла 3,5 миллиарда рублей.

Однако на момент принятия решения по данным подпроектам уже были оплачены контракты на разработку научно-проектной документации стоимостью 120,4 миллиона рублей. В итоге документация осталась невостребованной, отмечается в отчете аудитора.