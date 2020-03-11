МХТ Чехова выпустил журнал о театральной жизни «Камергерский, 3»

11.03.2020

Первый номер тиражом 999 экземпляров посвящен премьере спектакля Оскараса Коршуноваса «Чайка», сообщает ТАСС.

По словам главного редактора издания Нины Суслович, редакция пыталась сделать журнал и популярным, и в то же время интеллектуальным чтением. В номер вошли интервью с артистами и создателями постановки, представленной на сцене МХТ 28 февраля 2020 года.

Кроме этого, авторы включили в первый выпуск журнала интервью с историком МХАТ Инной Соловьевой. Она рассказала о театральном мифе чеховской «Чайки».

Заместитель худрука МХТ имени Чехова Вадим Верник рассказал ТАСС,что журнал планируется выпускать раз в два месяца. Его посвятят прежде всего премьерам художественного театра.

«В следующем номере будет премьера Сергея Женовача "В окопах Сталинграда", спектакля по повести Виктора Некрасова», – отметил представителя театра. По его словам, далее выпуски будут выходить с начала осени.