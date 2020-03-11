В Мариинском театре открывается XIX Международный фестиваль балета

11.03.2020

Первый фестивальный вечер пройдет 11 марта, сообщает пресс-служба театра.

В программу вечера войдут балеты Алексея Ратманского: дуэт из «Утраченных иллюзий» в исполнении Дианы Вишнёвой и Владислава Лантратова (Большой театр), одноактные «Concerto DSCH» и «Лунный Пьеро» с обновленным составом исполнителей, а также фрагменты из балетов «Золушка» и «Конек-горбунок».

В числе премьер фестиваля – «Семь сонат» Алексея Ратманского на музыку Скарлатти. Спектакль был создан в 2009 году для Американского театра балета (ABT), а сейчас его перенесут в Мариинский под руководством самого автора.

Специально для творческого вечера Владимира Шклярова Юрий Смекалов представит премьеру балета «Palimpsest. Заново написанный» на основе фрагмента рассказа Александра Цыпкина «Палимпсест». Программу дополнят балеты «Юноша и смерть» Ролана Пети и «Бриллианты» из «Драгоценностей» Джорджа Баланчина.

Фестиваль балета «Мариинский» будет идти с 11 по 22 марта. Кроме танцевальных событий, зрителям представят офф–программу, в том числе творческие встречи с артистами, паблик-ток с молодыми хореографами, автограф-сессии, лекции и многое другое.