Картина «Тьма» открыла фестиваль Болливуда в России

11.03.2020

Лента снята в необычном для Индии формате – в ней нет песен, передает ТАСС слова режиссера Датту Сандипа.

IV Bollywood Film Festival покажет российским зрителям самые яркие фильмы Индии. Показы фильмов состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Тюмени и Самаре в период с 10 по 15 марта.

Открытие фестиваля прошло во вторник, 10 марта, в московском киноцентре «Октябрь». Лента «Тьма», открывшая фильм, интересна тем, что снята на языке маратхи, отлична по качеству и актерскому составу, рассказал посол страны в Москве Венкатеш Варма.

По словам режиссера фильма «Тьма» Датту Сандипа, фильм снят в необычном для Индии жанре хоррора. Сандип отметил, что в студенческие годы был большим фанатом Андрея Тарковского, и все его впечатления о России связаны с изображением нашей страны в фильмах советского режиссера.

«Особенность нашей картины в том, что, в отличие от того, к чему привыкли люди в индийском кино, в этом фильме нет песен», – сказал режиссер.