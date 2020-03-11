Московский Союз художников представит работы пяти молодых художников

11.03.2020

Выставка «Многогранность» будет работать по 13 марта в Выставочных залах МСХ, сообщает пресс-служба объединения.

Экспозиция объединит в единое смысловое поле творческие поиски живописцев за последние несколько лет, отмечается в сообщении.

Картины Елены Бражуненко, написанные на Кольском полуострове, познакомят гостей с суровой героикой Заполярья. Работы Дмитрия Лушникова покажут «почти магический реализм каждодневно окружающего городского пространства», обещают организаторы.

Полотна Ирины Ткачевой дадут возможность увидеть бесконечные горизонты степей и сцены ушедшего традиционного уклада жизни, композиции Бориславы Воротило погрузят в мир остросовременной рефлексии, автопортретности и автобиографичности.

Пятым представленным на выставке художником стала Анна Реброва, отмечается в релизе. Все эти авторы вместе представят гостям сильную и пронзительную о многогранности художественного дарования, о многогранности мира и многогранности способов нашего познания себя в нем, подчеркивают организаторы.