Рубрики

Выставки Кино Театр Музыка Культурная политика Литература Наше наследие Журнал «Свой»
Больше рубрик

Иосиф Райхельгауз: «Я взял бесхитростную, честную книгу воспоминаний мамы, отражающую жизнь во время войны»

Худрук «Школы современной пьесы» рассказал «Культуре» о новом спектакле, основанном на воспоминаниях...

«Бытует мнение, что грамотный менеджер может управлять хоть заводом, хоть музеем. Это не так»

Декан факультета МГУ «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере» Елена Хали...

Анфиса Черных: «Суть не в том, что мужики — козлы, а в том, что жизнь — не сказка»

К Международному женскому дню на экраны выходит фильм «Очень женские истории», авторы которого рефле...

Евгений Каменькович: «Сегодня нет храбрости в том, чтобы показать, как мы живем. Задача — чтобы человек посмотрел внутрь себя»

Художественный руководитель театра «Мастерская Фоменко» Евгений Каменькович поставил «Седьмой подвиг...

«Я наблюдаю за реакцией зала, очень важно знать — попадает ли спектакль в сердца»

Главный режиссер Архангельского театра драмы им. Ломоносова Андрей Тимошенко рассказал «Культуре» о ...

В печатном номере

 Интервью с директором Большого театра Владимиром Уриным Тема номера: где взять кадры для культуры? Как «Тотальный диктант» покорил мир Интервью с «крестным отцом» проектов «Любэ» и «Фабрика» Игорем Матвиенко

Внучка Чарли Чаплина вручила Евгению Миронову премию своего дедушки

12.03.2020

Актер получил награду из рук Киры Чаплин за выдающийся вклад в киноискусство, сообщает ТАСС.

Церемония вручения состоялась в Москве, в Светлановском зале Дома музыки. По словам внучки великого комика, Миронов, как и её дедушка, способен показать потрясающую актерскую игру с минимумом средств.

«Дамы и господа, я счастлива быть сегодня здесь, чтобы вручить первую награду Чарли Чаплина в России единственному и неповторимому Евгению Миронову», – заявила актриса и модель Кира Чаплин.

По её словам, Миронов, как и Чаплин, представляет в своем творчестве талант, реализм и смелость. Разнообразие искусства, которое он демонстрировал в течение более 30 лет своей актерской карьеры, заслуживает награды, подчеркнула Кира Чаплин.

Принимая статуэтку, Миронов заявил, что разделяет этот приз со своими коллегами в зале. «И с теми нашими артистами пo всей стране, кoтoрые для меня все Чаплины, пoтoму чтo oни не ради денег, не ради славы делают свoе пoтрясающее делo, верят в этo и принoсят oгрoмнoму кoличеству людей радoсть и дарят свoе сердце и свoю любoвь», – отметил артист.

Оставить свой комментарий
Вы действительно хотите удалить комментарий? Ваш комментарий удален Ошибка, попробуйте позже