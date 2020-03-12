Внучка Чарли Чаплина вручила Евгению Миронову премию своего дедушки

Актер получил награду из рук Киры Чаплин за выдающийся вклад в киноискусство, сообщает ТАСС.

Церемония вручения состоялась в Москве, в Светлановском зале Дома музыки. По словам внучки великого комика, Миронов, как и её дедушка, способен показать потрясающую актерскую игру с минимумом средств.

«Дамы и господа, я счастлива быть сегодня здесь, чтобы вручить первую награду Чарли Чаплина в России единственному и неповторимому Евгению Миронову», – заявила актриса и модель Кира Чаплин.

По её словам, Миронов, как и Чаплин, представляет в своем творчестве талант, реализм и смелость. Разнообразие искусства, которое он демонстрировал в течение более 30 лет своей актерской карьеры, заслуживает награды, подчеркнула Кира Чаплин.

Принимая статуэтку, Миронов заявил, что разделяет этот приз со своими коллегами в зале. «И с теми нашими артистами пo всей стране, кoтoрые для меня все Чаплины, пoтoму чтo oни не ради денег, не ради славы делают свoе пoтрясающее делo, верят в этo и принoсят oгрoмнoму кoличеству людей радoсть и дарят свoе сердце и свoю любoвь», – отметил артист.