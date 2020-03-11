В Ингушетии открылась фотовыставка «Галерея знаменитых женщин»

11.03.2020

Экспозиция будет идти в Мемориальном комплексе жертвам репрессий до 15 марта, сообщили в пресс-службе.

Выставка посвящена жизни и деятельности выдающихся женщин Ингушетии до революции, в годы Великой Отечественной войны и в наше время. Жителям и гостям предложат ознакомиться с документами, биографиями и фотографиями.

На выставке представлены сведения о единственной россиянке, которой дважды удалось покорить Эверест с разных сторон – Лейле Албобачиевой. Альпинистка погибла, когда пыталась покорить вершину в третий раз в сентябре 2014 года.

Посетителям также расскажут об участницах Великой Отечественной войны, одной из которых была Асият Тутаева, работавшая в госпитале во время войны и погибшая в плену. Другая героиня выставки, Ляля Ужахова, была командиром зенитного расчета, участницей ожесточенных сражениях под Москвой. За свои подвиги она получила орден Отечественной войны II степени и медаль «За победу над Германией в 1941-1945 годах».