Гатчинский дворец расскажет, как учили детей императора Александра III

10.03.2020

Выставка к 175-летию со дня рождения императора Александра III открылась в музее во вторник, сообщает пресс-служба учреждения.

Ряд новых залов музея станут продолжением постоянной экспозиции «Личные комнаты семьи императора Александра III», сообщается в пресс-релизе.

Интерактивная экспозиция, которая позволит современным детям понять, как обучались и проводили досуг царские дети в дворце. Зал «Обучение» познакомит их с расписанием занятий цесаревича Николая Александровича и его братьев, говорится в сообщении.

Гости дворца смогут повторить задания, которые решали царские дети, прямо на выставке. Так, им дадут возможность прослушать и повторить стишок на французском языке, нарисовать модель хижины, изображенной младшим сыном императора Михаилом.

С помощью музыкальной шкатулки дети смогут послушать фрагмент вальса «Гатчинские звуки» и станцевать его, повторяя движения по подсказке специальной разметки на полу. Кроме того, они смогут научиться уверенно держаться в седле с помощью деревянного коня с седлом и выполнить ряд заданий фортификации, стратегии и тактике.