В Сочи пройдет детский Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина
10.03.2020
Мероприятие будет идти с 12 по 22 июня на горном курорте Красная Поляна, сообщает ТАСС.
Впервые в программу форума войдут вокально-инструментальный и танцевальный конкурсы, сообщила журналистам генеральный продюсер форума Светлана Митрофанова.
По ее словам, в конкурсе смогут принять участие дети от 7 до 20 лет. Им предстоит соревнование в амплуа сольных певцов в четырех возрастных группах.
Кроме того, будут соревноваться дуэты, вокальные ансамбли и инструментальные коллективы. Танцевальный конкурс состоится в номинациях «соло» и «команда», разделенных по возрасту участников.
Лауреаты I степени получат возможность выступить в гала-концерте, транслировать который будет телеканал НТВ. Лауреаты II и III премий получат призы спонсоров форума.
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