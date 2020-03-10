В Сочи пройдет детский Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина

10.03.2020

Мероприятие будет идти с 12 по 22 июня на горном курорте Красная Поляна, сообщает ТАСС.

Впервые в программу форума войдут вокально-инструментальный и танцевальный конкурсы, сообщила журналистам генеральный продюсер форума Светлана Митрофанова.

По ее словам, в конкурсе смогут принять участие дети от 7 до 20 лет. Им предстоит соревнование в амплуа сольных певцов в четырех возрастных группах.

Кроме того, будут соревноваться дуэты, вокальные ансамбли и инструментальные коллективы. Танцевальный конкурс состоится в номинациях «соло» и «команда», разделенных по возрасту участников.

Лауреаты I степени получат возможность выступить в гала-концерте, транслировать который будет телеканал НТВ. Лауреаты II и III премий получат призы спонсоров форума.