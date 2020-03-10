Московский «Иллюзион» вошел в рейтинг лучших артхаусных кинотеатров Европы

10.03.2020

Достоинства кинотеатра оценили эксперты портала Spotted by Locals.

Всего в список вошли 59 кинотеатров из разных городов мира. Spotted by Locals – некоммерческое сообщество блогеров из 80 европейских городов, которые пишут о своих местных достопримечательностях, сообщает сайт Минкультуры РФ.

В список вошли артхаусные кинозалы, показывающие зрителям старую классику. В него вошли кинотеатры Антверпена, Афин, Барселоны, Белграда, Дублина, Лондона, Мадрида, Стамбула, Копенгагена, Флоренции, Гамбурга, Хельсинки, Харькова и Лиссабона.

В критерии отбора вошли качество фильмов, доступность билетов, эстетика зданий и окружающего архитектурного ландшафта.

Вместе с «Иллюзионом» высокую оценку получили парижский Le Louxor, кинотеатр HOME в Манчестере, Cinema Mexico Rocky Horror House в Милане и кинозал в здании галереи Норвежского и зарубежного искусства в Осло.