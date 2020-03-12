Союз реставраторов России поможет восстановить изразцы церкви в Ярославле

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12.03.2020
Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове находится в центре Ярославля у реки Которосли. Каменный храм с 15 главами был построен во второй половине XVII века. Благодаря своей известности храм удостоился изображения на 1000-рублевой купюре.
Как заявил президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин, в ближайшее время организация направит документы на согласование, чтобы безвозмездно установить изразцы на храме силами реставраторов Ярославской области.
В соответствии с распоряжением губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова планируется реставрация фресок и реконструкция ограды. Кроме того, эксперты планируют проведение лазерного обмера колокольни и святых ворот из состава архитектурного ансамбля.