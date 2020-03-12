Путин похвалил фестиваль анимационного кино в Суздале за яркость и насыщенность

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12.03.2020
Одобрительные слова главы государства содержатся в приветствии, которое он направил участникам, гостям и организаторам XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.
По словам Путина, форум на протяжении многих лет радует жителей и гостей древнего города встречами с известными кинематографистами. «Важнo, чтo признанных мэтрoв жанра и тех, ктo тoлькo начинает свoй твoрческий путь, oбъединяют увлеченнoсть любимым делoм, искреннее стремление сoхранить и приумнoжить замечательные традиции oтечественнoгo анимациoннoгo искусства», – говорится в телеграмме президента.
Путин выразил уверенность в том, что юбилейный фестиваль предоставит мастерам возможность обсудить профессиональные проблемы, новые художественные замыслы и проекты в дружеской, неформальной обстановке.
Открытый российский фестиваль анимационного кино проходит в Суздале каждый год. В фестивале принимают участие все виды анимации, произведенные в России или гражданами России и Белоруссии в других странах.