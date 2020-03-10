В Пушкинском заповеднике представят живопись и графику Елизаветы Васнецовой

10.03.2020

Экспозиция откроется 15 марта в выставочном зале «Льнохранилище» в Михайловском, сообщает Псковское агентство информации.

Работы Васнецовой переданы на выставку из фондов Пушкинского заповедника и частных собраний, сообщили агентству в пресс-службе музея. Картины выполнены в различных техниках – это натюрморты, жанровые сценки и пейзажи. Большую часть работ художницы посетители выставки увидят в первый раз.

Елизавета Васнецова родилась в 1937 году в Ленинграде, в семье художника, представителя большой династии художников Васнецовых. Член Союза художников СССР с 1973 года, потомственный живописец и график.

В 1961 году Васнецова окончила Ленинградское художественное училище им. В. А. Серова (сегодня им. Н. К. Рериха). В 1967 году окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

Художница работает в области станкового эстампа, живописи и пастели. Принимала участие во многих художественных выставках в Санкт-Петербурге и России, является дипломантом Всероссийского конкурса искусства книги.