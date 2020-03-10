В Китае впервые покажут мультфильм «Маша и Медведь»

10.03.2020

Первый и второй сезоны мультсериала представят на детском направлении телекомпании CCTV 12 марта, сообщает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе компании Animaccord, являющейся правообладателем мультсериала, ранее мультфильм был запущен в популярном китайском медиаприложении Xigua Video.

В 2019 году серия «Маша плюс каша» вошла в топ самых просматриваемых мультфильмов на YouTube. Сейчас мультфильм переведен на 39 языков, его показывают в более чем 150 странах мира.



