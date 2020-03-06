В России впервые пройдет музыкальный фестиваль «Жара»

06.03.2020

Местом проведения мероприятия 14 марта станет сочинский курорт «Красная Поляна», сообщает пресс-служба организаторов.

Организаторы ждут, что количество гостей будет на уровне более 3 тысяч человек, сообщили в пресс-службе администрации города. Гостей шоу ждет выступление 15 популярных российских артистов.

В их числе Егор Крид, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Дискотека Авария, EMIN, Глюк"оZa, Жасмин и другие. Вести фестиваль будут Юлия Барановская и Константин Тарасюк.

Выступления звезд состоятся на концертной площадке курорта «Wow Арена» в игорной зоне Красной Поляны.

Фестиваль «Жара» начался в Баку в 2016 году. В 2020 году в России он пройдет впервые, отмечают организаторы.