Британские археологи нашли ряд артефактов XIV века на раскопках в лондонском музее

06.03.2020

В ходе работ в подвале Института искусства Курто археологи нашли черепицу с изображением мифического зверя, сообщает LiveScience.

Как выяснилось, в этом месте на территории нынешнего музея в средневековье была выгребная яма. Посещавшие её люди периодически что-то роняли в нее, благодаря чему спустя века археологи Музея лондонской археологии (MOLA) обнаружили там ряд ценных для науки артефактов.

В частности, среди них позолоченное кольцо, железная шпора, десертная вилка и стеклянная чернильница. Однако самой любопытной находкой для ученых стала керамическая плитка с изображением загадочного существа.

«Очень странное мифическое существо с человеческой головой и хвостом, напоминающим по форме лист дерева», – так описал её один из ученых. По мнению экспертов, артефакт датируется 1350-1390 годами.

По их мнению, плитка была частью панели из четырех плиток, сделанных в деревне Пенн в районе Бакингемшир. Керамика отсюда часто использовалась при строительстве дворцов и монастырей в средневековый период, отмечается в публикации. По сведениям историков, в средние века в этмо месте было здание, в котором жил один из епископов Честера.