Музей-заповедник «Херсонес Таврический» за год посетили более 750 тысяч человек

06.03.2020

При этом в 2019 году в музее было проведено более 3300 экскурсий, сообщает сайт Минкультуры РФ.

За минувший год экскурсионная программа музея пополнилась четырьмя новыми маршрутами, раскрывающими историю христианства и роль Херсонеса как христианского центра средневековой истории.

Особой популярностью у туристов пользуется летний ночной экскурсионный маршрут «Свет Херсонеса», в рамках которого можно увидеть мультимедийное и световое шоу, а также фильм об истории Херсонеса и Севастополя. В рамках этого маршрута состоялось 45 ночных экскурсий, участниками которых стали 659 человек.

В наступившем году музей будет продолжать работу работу с Фондом по благоустройству и созданию комфортной и безопасной среды, а также уделять внимание консервации и реставрации памятников. Начнется разработка проекта реставрации Туманного колокола, комплекса Уваровской базилики, Подземного храма-мавзоля и Свято-Владимирского кафедрального собора.