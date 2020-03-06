«Мелодия» опубликовала альбом композитора и пианиста Антона Батагова

06.03.2020

Цифровой сборник «Я вижу твой сон. Ты видишь мой сон» уже поступил в продажу, рассказали в пресс-службе компании.

Сочинение было написано в 2015 году для фестиваля «Евразия» и записано в декабре 2019 года в Концертном зале Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных вместе с оркестром «Гнесинские виртуозы», рассказали представители студии в разговоре с ТАСС.

Оркестр «Гнесинские виртуозы» состоит из старшеклассников Гнесинской школы, в которой проходил обучение Батагов. Сам композитор говорил, что взрослые музыканты могут учиться у них не только энтузиазму и драйву, но и качеству игры.

Репертуар оркестра включает в себя широкий спектр произведений – от старинной музыки до современных сочинений, а также совместных работ с рок- и этно-музыкантами.

Первый альбом Батагова на студии вышел в 1990 году. В него вошла запись цикла Оливье Мессиана «Двадцать взглядов на младенца Иисуса», говорится в сообщении.