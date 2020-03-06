Нонна Гришаева сыграет главную роль в спектакле о Людмиле Гурченко

06.03.2020

Премьера постановки состоится в Театре имени Вахтангова, сообщает ТАСС.

Показ спектакля «Люся. Признание в любви» состоится в пятницу на Новой сцене театра. Гурченко была большим другом Театра имени Вахтангова, рассказали журналистам в театральной пресс-службе.

Актриса часто бывала на спектаклях, в 2010 году став участницей торжественного закрытия 89-го сезона театра, которое по традиции проходило на московском Арбате в жанре уличного действа.

Режиссером спектакля выступил Александр Нестеров, музыкальным руководителем - Николай Чермошенцев, художником – Максим Обрезков, хореографом – Павел Ивлев, рассказала ТАСС Нонна Гришаева.

Роли исполняют Михаил Васьков, Василий Цыганцов, Алексей Петров, Павел Тэхэда Кардэнас и Евгений Пилюгин, а также вокальный ансамбль «КвинЧ». Кроме того, будут задействованы артисты оркестра Театра Вахтангова и воспитанницы детского музыкального театра «Домисолька».