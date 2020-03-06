«Фотобиеннале-2020» в Москве представила 11 выставок о «Беге времени»

06.03.2020

Мероприятие будет идти в московском Мультимедиа Арт Музея до конца июля, передает телеканал «Россия 24».

Общая идея участников выставки — показать, как с течением времени менялся и стиль фотографии. Посетители увидят советские демонстрации и парады, портреты политиков, военачальников и деятелей искусства, Россию девяностых и работы нового реализма.

Кроме того, вниманию гостей предлагаются мастер-классы, концерты и кинопоказы.

В числе проектов выставки «Ретроспектива» Эммануила Евзерихина, «Геометрия света» Александра Слюсарева, «Новый реализм в российской фотографии. 1970—1990-е годы» Юрия Рыбчинского, «Наши 90-е. Время перемен» Игоря Мухина и другие интересные подборки.