Двенадцать пианистов представят Россию на конкурсе имени королевы Елизаветы

06.03.2020

В этом году состязание пройдет с 4 по 30 мая в Брюсселе, сообщает ТАСС.

Международный конкурс считается одним из самых крупных и престижных в мире музыки, сообщили в оргкомитете ежегодного музыкального соревнования. К участию на данный момент отобраны 74 талантливых молодых пианиста.

В их числе 58 мужчин и 16 женщин, которые представляют 19 различных национальностей.

В числе российских конкурсантов оказались Татьяна Дорохова, Мария Хохлова, Андрей Илюшкин, Наиль Мавлюдов, Евгений Коннов, Дарья Пархоменко, Илья Папоян, Виталий Стариков, Сергей Редькин, Илья Шмуклер, Дмитрий Син и Алексей Трушечкин.

Международный конкурс впервые прошел в 1937 году по инициативе бельгийской королевы Елизаветы, славившейся умением играть на скрипке. Вторая мировая война прервала музыкальную традицию более чем на десять лет, конкурс возобновился лишь в 1951 году.

Каждый год конкурс проводится по одной из специальностей: скрипка, фортепиано, сольное пение или композиция.