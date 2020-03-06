ФСО представит коллекцию парадных ретро-кабриолетов

06.03.2020

Экспозиция войдет в будущую выставку музея Автомотоклуба ФСО, сообщает ТАСС.

В рамках выставки Федеральная служба охраны (ФСО) впервые представит публике свою коллекцию техники, участвовавшей в различных мероприятиях. Машины включены в шоу ретро-автомобилей, открытие которого состоится в пятницу в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники».

Как рассказали в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО, перед празднованием 75-летия Победы выставочный центр Автомотоклуба ФСО впервые представит публике полную коллекцию парадных кабриолетов.

В их число входят машины марок ЗИС-110Б, ЗИЛ-111В, ЗИЛ-111Д, ЗИЛ-117В, ЗИЛ-41044, ЗИЛ-41041. Эти автомобили участвовали в военных парадах в разных городах СССР и странах соцлагеря, в том числе в торжественных встречах космонавтов, одним из которых был Юрий Гагарин.

На выставке будет представлен советский бронетранспортер БТР-60 и мотоциклы Почетного эскорта, которые принимали участие в церемониях переноса и зажжения Вечного огня. В 1967 году почетный эскорт сопровождал Вечный огонь от подмосковных Химок до Могилы Неизвестного Солдата у стен Кремля на мотоциклах Днепр К-750.