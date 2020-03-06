150-летие Франца Легара отметят фестивалем «Посвящение маэстро»

06.03.2020

Смотр в честь юбилея классика оперетты откроется в пятницу и будет идти на четырех сценах Петербурга до 14 марта, сообщает ТАСС.

В рамках фестиваля публике представят концерты, в которых прозвучит музыка самых разных жанров – от джазовых хитов до «Легар-гала». Интерьеры для одного из вечеров предоставит смотру Государственный Эрмитаж, гендиректор которого Михаил Пиотровский стал главой худсовета и оргкомитета фестиваля.

14 марта празднику будет отдан Большой итальянский просвет Нового Эрмитажа, в котором выступят солисты Мариинского театра Ольга Пудова, Роман Арндт и Ирина Шишкова. Программа мировой классики прозвучит в сопровождении Государственного симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический», дирижировать которым будет Михаил Голиков.

Первый концерт фестиваля соберет горожан в пятницу, 6 марта, в Филармонии джазовой музыки на гала-концерте «Золотые джазовые хиты». Там будет выступать Ансамбль джаз-гитариста Гасана Багирова.

Театр Музыкальной комедии примет участие в фестивале спектаклем-концертом «Легар-гала». Несколько номеров из постановок «Веселая вдова» и «Страна улыбок» будут впервые исполнены в оригинальной редакции автора.