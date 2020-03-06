В России пройдет фестиваль «23 дня до Победы»

06.03.2020

В рамках смотра театры покажут спектакли о Великой Отечественной войне, сообщает сайт Минкультуры РФ.

Театральный фестиваль пройдет с 16 апреля по 9 мая. Мероприятие организовано по инициативе Центрального академического театра Российской Армии при поддержке Союза театральных деятелей России.

«В рамках фестиваля театры на свoих плoщадках пoкажут спектакли, пoсвященные Великoй Oтечественнoй вoйне», – говорится в сообщении.

Директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Оксана Косарева одобрила идею смотра. По ее словам, каждый театр может подключиться к акции, зарегистрировавшись на сайте и сыграв свой спектакль.