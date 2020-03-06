Музей Востока знакомит с редкими арабскими народными картинами XIX-XX веков

06.03.2020

Выставка «Пророки и герои» открылась в Москве в четверг вечером, сообщает ТАСС.

Экспозиция приурочена к перекрестному Году культуры Россия-Египет 2020. В её открытии принял участие посол Египта в России Ихаб Талаат Наср.

Дипломат отметил, что благодаря выставке россияне смогут больше узнать об арабской культуре. Он надеется, что проект побудит гостей музея изучить историю каждой из представленных работ.

Многие вещи, показанные на выставке, принадлежали востоковеду и арабисту Юрию Завадовскому. Часть картин передана на экспозицию из собрания художника Ивана Билибина, находящегося в Ивангородском музее Ленинградской области.

Выставка представляет около 30 народных картин (лубков), которые были отпечатаны в Египте в начале XX века. Пять работ были изданы в Алжире, три рукописные картины 1930-х годов происходят с территории современного Ирака. На них изображены шиитские святыни в Кербеле.