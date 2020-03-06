06.03.2020

Экспозиция одного из лучших фотографов ТАСС открылась в четверг в московском Мультимедиа Арт музее, сообщает учреждение.

Выставка стартовала в рамках «Фотобиеннале-2020». Она представляет посетителям более 170 работ советского классика фотографии, фотокорреспондента ТАСС Эммануила Евзерихина, говорится в сообщении.

«Oн был oдним из лучших фoтoграфoв ТАСС, ему давали oгрoмнoе кoличествo заказoв, ему давали лучшие съемки. Фoтoграфoв расставляли на парадах на Краснoй плoщади, у негo были лучшие тoчки, и у негo были гениальные кадры парадoв», – рассказала журналистам директор музея Ольга Свиблова, ставшая куратором выставки.

В экспозицию вошли кадры, показывающие мирная жизнь советского общества. «Мы видим сегодня время, которое постоянно марширует, пожарники выглядят как герои, почта, мороженщики...», – отметила куратор. По ее словам, на фото Евзерихина запечатлелась «удивительная красота, власть и энергетика».

Евзерихин имел доступ к съемкам всех важнейших событий в СССР. Благодаря этому посетители увидят фотопортреты значимых персонажей эпохи, в том числе военачальников, ученых, деятелей искусства, писателей, политиков, в том числе Иосифа Сталина. Выставка будет открыта с 6 марта по 5 апреля 2020 года.