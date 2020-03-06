Выставка в Москве расскажет о реставрации Янтарной комнаты

06.03.2020

На экспозиции представлены более 100 экспонатов, сообщают организаторы.

Среди них – реплики фрагментов Янтарной комнаты, научные реконструкции янтарных артефактов, а также образцы шелка и лазурита из Лионского зала Екатерининского дворца.

Торжественное открытие выставки «Янтарная комната и другие проекты. Тайны реставрации» состоялось во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. Для посещения экспозицию откроют с 6 марта по 31 мая 2020 года.

Среди представленных на выставке предметов – ювелирная каменная пластика, малахитовая ваза и предметы мебели, выполненные в стилях модерн и ар-деко. Все экспонаты сделаны из различных материалов с использованием разнообразных техник, отмечается в сообщении.