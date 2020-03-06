В рамках «Русских сезонов» в Страсбурге пройдут концерты VII Транссибирского арт-фестиваля

06.03.2020

Коллектив будет выступать во французском городе с 5 по 7 марта 2020 года, сообщает сайт Минкультуры РФ.

Три концерта в Страсбурге станут прологом к фестивалю, который будет идти с марта по октябрь 2020 года. 5 и 6 марта слушателей ждет программа «Танец струн», в которую войдут такие произведения, как «Chorós Chordón» Ынсука Чина, Концерт для скрипки с оркестром Александра Глазунова и Симфония №4 Петра Чайковского.

7 марта состоится концерт «Камерная музыка: Россия между потрясениями и страданиями». Со сцены прозвучат Фортепианное трио № 2 Дмитрия Шостаковича и Фортепианное трио «Памяти великого художника» Петра Чайковского в исполнении Вадима Репина (скрипка), Александра Князева (виолончель) и Андрея Коробейникова (фортепиано).

Транссибирский арт-фестиваль возглавляет выдающийся российский музыкант Вадим Репин. Имя фестиваля отражает идею соединения культур Востока и Запада и объединения множества российских городов и других стран в единую творческую магистраль, отмечается в сообщении.