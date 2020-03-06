Музей «Собрание» представит выставку прикладного искусства XIX-XX веков

06.03.2020

Экспозиция откроется 6 марта, сообщает пресс-служба музея.

Тематическая выставка «Новые поступления» познакомит посетителей с одним из важнейших направлений работы музея – пополнением и комплектованием фондов. Для экспонирования были выбраны предметы русского и западноевропейского декоративно-прикладного искусства XIX-XX веков из серебра, стекла и керамики.

На выставке можно будет увидеть изделия завода Бахметевых, петербургского мастера А.Ф. Петрова, Императорского стеклянного завода (ИСЗ), московского отделения фирмы К. Фаберже, фирмы «Никольс и Плинке», московской мастерской И.Ф. Тараброва, киевской фабрики И. Маршака, мастерской накладного серебра С.М. Иконникова и петербургской мастерской серебряных изделий Н.Д. Яничкина.

Европейское прикладное искусство будет представлено на экспозиции предметами, выполненными в середине-второй половине XIX – начале XX веков. Выставка впервые знакомит зрителей с ценными и в научном, и художественном отношении экспонатами. Кроме того, это будет своеобразным творческим отчётом музея о работе в области исследования и поиска новых произведений.

Выставка будет проходить с 6 марта по 26 апреля. Гости музея смогут зарегистрироваться на тематическую экскурсию, чтобы побывать в зале художественного металла, в котором представлены работы таких ювелирных фирм и мастеров серебряного дела, как К. Фаберже, П. Овчинников, О. Курлюков, А. Постников, Ф. Рюкерт и Ф. Лорие.